Rasen und Falschparken wird deutlich teurer: Am Freitag dürfte der Bundestag den neuen Bußgeldkatalog ohne größere Diskussionen mit großer Mehrheit absegnen. Dann muss ihn nur noch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unterschreiben. Drei Wochen danach tritt er in Kraft, also voraussich...