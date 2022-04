Ricarda Lang, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, will noch in dieser Woche bestimmen, wer in Zukunft an der Spitze des Familienministeriums stehen soll und damit die Nachfolge von Anne Spiegel antritt. Die Suche gestaltet sich wegen der komplizierten Parteiarithmetik schwierig. © Foto: Frank Molter/dpa