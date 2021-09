Trauer statt Streit in Idar-Oberstein (Rheinland-Pfalz): Blumen, Kerzen und Botschaften an das Opfer liegen an einer Tankstelle in der Innenstadt. Ein Student, der in der Tankstelle arbeitete, war am Samstagabend von einem mit einer Pistole bewaffneten Mann erschossen worden. Der Angestellte hatte den Tatverdächtigen auf die Maskenpflicht hingewiesen. © Foto: Thomas Frey/dpa