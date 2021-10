Die Zahl der Zuwanderer in Deutschland hat in den vergangenen Wochen massiv zugenommen – von durchschnittlich 200 bis 300 Menschen am Tag auf 925 am 18. Oktober. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sprach am Mittwoch von einer Verdrei- bis vierfachung in der letzten Zeit, die Situation könnt...