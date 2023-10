Alice Weidel hat ausgesprochen gute Laune, als sie den von ihr titulierten „Doppel-Wumms“ bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen vor der Hauptstadtpresse analysiert. In den Wiesbadener Landtag wird die AfD mit 18,4 Prozent und einem Plus von 5,3 Prozent erstmals in Westdeutschland als zweit...