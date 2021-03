Am 14. März 2021 ist Landtagswahl in Baden-Württemberg

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) tritt für eine weitere Amtszeit an

Die CDU-Politikerin Susanne Eisenmann will ihm den Posten streitig machen

Winfried Kretschmann bei der Entschieden wird die Wahl nicht in den Umfragen sondern am Wahltag. Susanne Eisenmann , Noch-Kultusministerin von Baden-Württemberg und als CDU-Spitzenkandidatin Herausforderin von Amtsinhaberbei der Landtagswahl am 14.3.21 setzt genau darauf. Bei Interviews oder bei Wahlkampfveranstaltungen wird sie nicht müde, dieses Karma zu wiederholen.

Aktuelle Umfrage ein Desaster für CDU

Doch schafft die CDU-Frau tatsächlich den Endspurt gegen den grünen Landesvater? In Umfragen war die Union in der vergangenen Woche deutlich zurückgefallen. Neueste Zahlen zeigen einen regelrechten Absturz der CDU. Laut dem ZDF-„Politbarometer“ kommen die Grünen von Ministerpräsident Kretschmann auf 35 Prozent und vergrößern ihren Vorsprung auf die CDU auf elf Punkte. Käme die Südwest-CDU wirklich nur auf 24 Prozent, wäre das ihr historisch schlechtestes Ergebnis in der Geschichte des Landes. Es folgt die AfD mit 11 Prozent wie beim letzten Mal. SPD und FDP kommen jeweils auf 10 Prozent der Stimmen, wobei die FDP immerhin einen Prozentpunkt zulegt.

Und jetzt auch noch die Maskenaffäre um den CDU-Bundestagsabgeordneten Nikolas Löbel aus Mannheim. Für die Partei ein Alptraum zur denkbar ungünstigsten Zeit eine Woche vor der Landtagswahl.

Anteil der Briefwähler vor Landtagswahl laut Umfrage auf Rekordhöhe

Der Anteil der Briefwähler bei der baden-württembergischen Landtagswahl liegt nach einer Umfrage bereits deutlich über der Zahl der jüngsten Abstimmung vor fünf Jahren. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa und der Universität Hohenheim haben wenige Tage vor der Wahl am 14. März bereits 34 Prozent der befragten Wahlberechtigten per Briefwahl abgestimmt. Weitere 14 Prozent haben dies laut Umfrage noch vor.