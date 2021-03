Am 14.03.2021 wählt Baden-Württemberg einen neuen Landtag

Umfragen sehen die Grünen vor der CDU

Amtsinhaber Winfried Kretschmann hatte sich wegen der Krebserkrankung seiner Frau weitestgehend aus dem Wahlkampf zurück gezogen

Briefwahl auf Rekordhoch

Am heutigen Sonntag ist es soweit: Die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg wählen einen neuen Landtag. Wird der grüne Amtsinhaber Winfried Kretschmann Landesvater bleiben? Oder wird Kultusminsterin Susanne Eisenmann (CDU) den Chefsessel übernehmen? Wie gut oder wie schlecht werden die anderen Spitzenkandidaten und -kandidatinnen abschneiden? Welche Partei verliert an Wählerstimmen, welche kann dazu gewinnen?

Die aktuelle Entwicklung im Live-Ticker: Hochrechnungen, Reaktionen, Ergebnisse

In unserem Live-Ticker zur Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021 berichten wir am Sonntag über die neuesten Entwicklungen der Wahl sowie natürlich die Ergebnisse:

Update, 14.03.2021, 08:43 Uhr

Nicht nur im „Ländle“ wird heute ein neuer Landtag gewählt, auch die Bürgerinnen und Bürger in Rheinland-Pfalz sind zur Stimmabgabe aufgerufen.

Umfragen sagen ein engeres Rennen zwischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und ihrem Herausforderer Christian Baldauf (CDU) voraus. Die SPD liegt bei 30 bis 33 Prozent, die CDU bei 28 bis 29 Prozent. Die Grünen könnten ihr Ergebnis von 2016 auf zehn bis zwölf Prozent mehr als verdoppeln und damit deutlich vor der FDP mit Werten zwischen sechseinhalb und neun Prozent landen. Der AfD drohen mit neun bis zehn Prozent Verluste, die Linke würde mit drei Prozent erneut an der Fünfprozenthürde scheitern. Für eine Überraschung könnten die Freien Wähler sorgen. Die Partei könnte zwei Umfragen zufolge die Fünfprozenthürde knacken und erstmals in den Mainzer Landtag einziehen.

Rechnerisch könnte die derzeit regierende Ampelkoalition aus SPD, FDP und Grünen weiterregieren. Reichen könnte es auch für ein Jamaikabündnis aus CDU, Grünen und FDP. Eine große Koalition wäre ebenso möglich, gilt aber als unwahrscheinlichste Option.

Wahllokale in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz geöffnet

Update: Sonntag, 14.03.2021, 8 Uhr

strenge Hygienevorschriften. In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz haben die Landtagswahlen begonnen. Um 8.00 Uhr öffneten in beiden Bundesländern die Wahllokale und sind bis 18 Uhr geöffnet. Die beiden Wahlen sind der Start in das Superwahljahr 2021 mit sechs Landtagswahlen und der Bundestagswahl im Herbst - und gleichzeitig die ersten Landtagswahlen während der Corona-Pandemie. In den Wahllokalen gelten am Sonntag

Im Südwesten sind rund 7,7 Millionen Bürger wahlberechtigt, darunter sind etwa 500.000 Erstwählerinnen und Erstwähler. Wegen der Corona-Pandemie haben viele schon früher per Brief abgestimmt. Der Wahlkampf spielte sich vor allem im Netz und im Fernsehen ab. Im Zentrum stand der Umgang mit der Corona-Pandemie und dem Lockdown.

Die Spitzenkandidat*innen der Parteien

Sarah Mirow (DIE LINKE)

Die Wahlkreise (Direktmandate) in den einzelnen Regierungsbezirken

Die Aufteilung der der Wahlkreise in Baden-Württemberg entspricht der Verteikung der baden-württembergischen Bevölkerung auf die vier Regierungsbezirke:

Stuttgart: 26

Karlsruhe: 19

Freiburg: 14

Tübingen: 11

Bildung, Verkehr, Corona-Management: Diese Themen bewegen die Bürger*innen - Der BaWü-Check

Wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit der Arbeit der Landesregierung? Werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt, wo wird nur geredet, wo wird tatsächlich gehandelt?

Das wollen die Tageszeitungen in Baden-Württemberg in ihrer gemeinsamen Umfrage, dem BaWü-Check, genauer wissen und arbeiten dafür mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zusammen. Das IfD befragt einmal im Monat im Auftrag der Tageszeitungen 1000 Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Das IfD gehört zu den namhaftesten Umfrage-Instituten Deutschlands.

Die Ergebnisse der Umfrage im Überblick:

Landtagswahl BW: Der Podcast „Wahl-Check Südwest“

Der Wahlkampf für die Landtagswahl Baden-Württemberg wird wegen der Corona-Krise so digital wie nie – und wir sind es auch. In unserem Podcast „Wahl-Check Südwest“ sprechen wir über die heißen Eisen und die Schlüsselfiguren dieses Wahlkampfs. Im Superwahljahr inmitten der Pandemie kommt der Wahl im Südwesten eine besondere Bedeutung zu. Auf dem Weg zu dieser Richtungswahl begleiten unsere Redakteure und Korrespondenten Sie in diesem Audio-Format mit Einschätzungen und Analysen – kompakt und hintergründig. Außerdem entsteht begleitend zum Podcast auch jeweils eine Karte der Person der Woche für unser – nicht ganz ernst gemeintes – „Politiker-Quartett“.

Hier gibt es alle bisherigen Folgen des Podcasts „Wahl-Check Südwest“, der sich auch auf allen gängigen Plattformen und Apps (kostenlos) abonnieren lässt.

Grüne laut Umfragen vorne - Wahldebakel für die CDU?

Laut Umfragen sieht es derzeit nicht danach aus, dass die CDU-Politikerin Eisenmann Ministerpräsidenten Kretschmann ablöst: Das ZDF-Politbarometer hatte zuletzt ergeben, dass die Grünen zehn Prozentpunkte vor der CDU liegen . Demnach sind neben einer möglichen Fortsetzung von Grün-Schwarz und einer Ampel aus Grünen, SPD und FDP auch andere Konstellationen in Reichweite. So könnte es womöglich auch knapp für eine Wiederauflage von Grün-Rot oder sogar für ein Bündnis von Grünen und FDP reichen.

Baden-Württembergs FDP-Spitzenkandidat Hans-Ulrich Rülke kann sich grundsätzlich auch eine Koalition mit den Grünen nach der Landtagswahl am Sonntag vorstellen. „Wenn es rechnerisch reicht und ein Wahlsieger Winfried Kretschmann, bei dem dann der Regierungsauftrag läge, uns zu Gesprächen einlädt, werden wir uns solchen Sondierungsgesprächen sicherlich nicht verweigern“, sagte Rülke, der auch Landtagsfraktionschef ist, am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur dpa in Stuttgart.

Kretschmann hat sich noch nicht festgelegt, mit wem er im Falle eines Sieges regieren will. Ein Bündnis mit der AfD haben aber alle anderen bisher im Landtag vertretenen Parteien ausgeschlossen. Rülke hatte zuletzt immer gesagt, man ziehe eine Deutschlandkoalition mit CDU und SPD vor. Da die Sozialdemokraten ein solches Bündnis aber ablehnen, sei auch eine Ampel denkbar.

Gerlinde Kretschmann erkrankt: Ministerpräsident zieht sich teilweise aus dem Wahlkampf zurück

Gerlinde Kretschmann, Der Wahlkampf in diesem Jahr unterschied sich für Winfried Kretschmann nicht nur wegen der Corona-Pandemie von anderen, die er bisher geführt hat. Mitte Februar wurde bekannt, dass seine Frau, an Brustkrebs erkrankt ist . Die Priorität des Ministerpräsidenten war nach dieser Nachricht klar: er wird sich um seine kranke Frau kümmer und sich - zumindest teilweise - aus dem Wahlkampf zurück ziehen. „Es geht ihr den Umständen entsprechend, aber es kommen nun schwere Zeiten auf sie zu“, sagte Kretschmann. „Ich will für sie da sein, so gut es geht.“

Anteil der Briefwähler vor Landtagswahl auf Rekordhöhe

Der Anteil der Briefwähler bei der Landtagswahl liegt nach einer Umfrage bereits deutlich über der Zahl der jüngsten Abstimmung vor fünf Jahren. Nach einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa und der Universität Hohenheim haben wenige Tage vor der Wahl am 14. März bereits 34 Prozent der befragten Wahlberechtigten per Briefwahl abgestimmt (Stand: 09.03.2021). Weitere 14 Prozent haben dies laut Umfrage noch vor.

Wegen der Corona-Krise und der Sorge vor Infektionen war bereits erwartet worden, dass sich die Zahl der Briefwähler bei der Landtagswahl so stark erhöhen würde wie nie zuvor. Im Jahr 2016 hatte landesweit etwa jeder fünfte Wähler (21 Prozent) bei der Landtagswahl seine Stimme auf dem Postweg abgegeben. Vor 25 Jahren war es noch etwa jeder zehnte Wähler (11 Prozent).

Laut Umfrage ist der Anteil der Briefwählerinnen und Briefwähler bei Menschen mit einer Neigung zu SPD, zur CDU oder zu den Grünen überdurchschnittlich hoch. Deutlich geringer ist er demnach bei den Anhängern der Linken. Eine große Mehrheit der AfD-Anhänger wolle im Wahllokal wählen, hieß es am Montag weiter.