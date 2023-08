In den vergangenen Monaten hatte man fast den Eindruck, die Bundesregierung habe eine neue Geldquelle in Zeiten klammer Kassen aufgetan. Immer wieder fiel der gleiche Name, wenn es um die Finanzierung großer Vorhaben ging: der Klima- und Transformationsfonds (KTF). Ob Heizungstausch, Lade-Infrastru...