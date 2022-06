Die „Judensau“ an der Wittenberger Stadtkirche darf bleiben. Dieses Urteil des Bundesgerichtshofs in dem seit Jahren dauernden Rechtsstreit mag für den jüdischen Kläger Dietrich Düllmann enttäuschend sein. Doch wenn er sich nun an das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe wendet, ist es fü...