Wir treffen Olaf Scholz an einem heißen Sommermorgen im Willy-Brandt-Haus, der SPD-Zentrale in Berlin. Er ist auf Wahl-Tour. Gerade kommt er gut gelaunt von einem Radio-Interview. Eine Klimaanlage gibt es nicht, sein Jackett behält er trotzdem die erste halbe Stunde lang an.

Herr Scholz, was macht...