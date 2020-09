Neue Regeln ab 35 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohner

In öffentlichen Räumen solle die Obergrenze in diesem Fall bei maximal 50 Teilnehmern liegen, heißt es im Entwurf einer Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen mit den Ministerpräsidenten. Bei Feiern in privaten Räumen sollte es eine Obergrenze von 25 Teilnehmern geben, so die Pläne.

Private Feiern bald anmelden?

Bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche könnte die maximale Teilnehmerzahl im öffentlichen Bereich auf 25 sinken, und privat auf 10. Offen blieb zunächst, ob davon auch der höchstpersönliche Bereich der eigenen Wohnung etroffen wäre – zum Beispiel ein Geburtstag zu Hause. Eventuell muss man private Feiern auch anmelden, heißt es. Zudem müsse die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung in bestimmten Bereichen noch verbindlicher werden. Sie sei konsequent zu kontrollieren und zu sanktionieren, fordert die Bundesregierung.

Regeln bei Tagungen und Sportveranstaltungen: 50 statt 500 Teilnehmer?

Für Baden-Württemberg würde das Ganze massive Einschränkungen mit sich bringen, denn bisher waren öffentliche Tagungen, Kongresse, Messen und kleinere Sportevents mit bis zu 500 Menschen erlaubt. Großveranstaltungen wie Volksfeste, auf denen kaum Hygienemaßnahmen durchsetzbar sind und die Kontakte nicht nachvollzogen werden können, bleiben ohnehin wohl bis mindestens Ende des Jahres verboten.

500 Menschen treffen. Erst bei Feiern mit mehr als 100 Menschen musste es ein schriftliches Hygienekonzept geben. Zu privaten Feiern in eigenen wie angemieteten Räumen, also beispielsweise in Restaurants, Vereinsheimen oder Gemeindehäusern, durften sich in Baden-Würtemberg bislang maximal treffen. Erst bei Feiern mit mehr als 100 Menschen musste es ein schriftliches Hygienekonzept geben.

Länder können über Corona-Regeln für Veranstaltungen und private Feiern entscheiden

Ob der Bund überhaupt die Macht hat, neue Beschränkungen durchzusetzen, war Anfang der Woche unklar, denn Gesundheit ist im Prinzip Ländersache, und von den Ministerpräsidenten kam auch in der Vergangenheit schon Widerspruch gegen Corona-Maßnahmen von Spahn und Merkel, die sich bekanntlich im letzten Jahr ihrer Amtszeit befindet.

Im Gespräch war ein „regional abgestuftes Vorgehen statt pauschalen Maßnahmen“. Ob die angedachten neuen Corona-Regeln sich auch auf Religionsgemeinschaften oder Demonstrationen unter freiem Himmel auswirken könnten, blieb ebenfalls unklar.