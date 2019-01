Interview Ministerin Karliczek: Ich bleibe guten Mutes

Berin / Von Mathias Puddig und Igor Steinle

Viel verändert hat Bildungsministerin Anja Karliczek in ihrem Büro noch nicht. Ein zweiteiliges Bild einer Künstlerin aus ihrer Heimat im Münsterland hat sie aufgehängt und „das Sofa ein wenig verschoben“, wie sie sagt. Ihre Zeit braucht sie für andere Dinge: In dieser Woche zum Beispiel wird über die Grundgesetzänderung verhandelt, die den „Digitalpakt Schule“ ermöglichen soll. Das Milliarden-Paket zum Ausbau der Infrastruktur in den Schulen sollte eigentlich schon zum Jahreswechsel starten, aber die Ministerpräsidenten legten Protest ein. Dass es überhaupt dazu gekommen ist, fällt auch auf die Ministerin zurück. Entmutigen lassen will sie sich aber nicht.

Frau Karliczek, die Bundespolitik wird wahlweise als Schlangengrube oder als Haifischbecken beschrieben. Was stimmt denn nun?

Ich glaube, so sollte man das nicht sehen.

Sie blicken trotzdem auf ein eher rumpeliges erstes Jahr zurück. Was würden Sie im Rückblick anders machen?

Ich hätte vielleicht noch mehr darüber reden sollen, was wir gerade machen. Im Mai kam zum Beispiel der Aufschlag für den Nationalen Bildungsrat, bei dem klar war, dass das in der Diskussion mit den Ländern eine Weile dauert. Das hat zu der Wahrnehmung geführt, dass nichts passiert. Außerdem haben wir das Ministerium umstrukturiert, um die Digitalisierung und das Thema Transfer umfassender als bisher zu berücksichtigen.

Sie haben die Digitalisierung zu einem Kernthema Ihrer Arbeit erklärt. Nun haben vor kurzem mehr als 100 Leseforscher darauf hingewiesen, dass wir noch gar nicht genau wissen, was Digitalisierung für das Lesen bedeutet. Was folgt daraus für die Digitalisierung der Schulen?

Ich gehe da umgekehrt dran. Wir überlegen, wo der Mehrwert der Digitalisierung für die Pädagogik ist und wie die Arbeit der Lehrer dadurch unterstützt werden kann. Es gibt noch keine Langzeitstudien darüber, was der Umgang mit der digitalen Technik im Bildungssektor bedeutet. Damit wird sich die Bildungsforschung noch lange beschäftigen.

Es gibt Eltern, die Angst haben, dass ihre Kinder so zu Versuchskaninchen werden. Was entgegnen Sie denen?

Ich finde es gut und gesund, kritisch zu sein. Selbstverständlich erforschen wir, wie was wirkt.

Die Forscher stellen jetzt schon fest, dass es einen Unterschied macht, ob wir auf Papier oder am Bildschirm lesen. Lesen Sie selbst eigentlich viel am Bildschirm oder drucken Sie lieber alles aus?

Ich mache beides. Bücher lese ich gerne auf Papier. Aber ich lese längere Texte durchaus auch am Bildschirm. Das hat damit zu tun, dass ich sehr viel unterwegs bin. Zu Hause lese ich meine Zeitung gedruckt, wenn ich in Berlin bin dann als E-Paper. Ich bin in einer Welt groß geworden, in der die klassische Zeitung, die raschelt, selbstverständlich war. Jüngere gehen da ganz anders heran.

Hat das weitergehende Konsequenzen?

Da ist wieder die Bildungsforschung gefordert.

Sie haben in der vergangenen Woche in Sachsen-Anhalt eine Grundschule besucht.

Genau, in Möckern wird die Idee des Digitalpaktes schon umgesetzt. Dort gibt es sehr motivierte Lehrer, die sich an die neue Art des Lehrens gewöhnen wollen und die herausfinden, was funktioniert und wo Technik einen echten Mehrwert liefern kann. Natürlich ist das in der Grundschule eine besondere Herausforderung. Die Kinder müssen ja erst einmal Lesen und Schreiben lernen. Doch die Lehrer dort sagen mir: Sie selbst lernen jeden Tag mehr über den Praxiseinsatz. Die gesamte Lehrerschaft sieht das positiv. Da herrscht Aufbruchstimmung. Wenn da zum Beispiel Tafelbilder am nächsten Tag wieder aufgerufen werden können, dann ist das schon ein Schritt nach vorn.

Was bringt das?

Der Mehrwert ist, dass man dank der Digitalisierung auf eine heterogene Schülerschaft, die es ja in fast allen Klassen gibt, besser eingehen kann. Die Lehrer können den Schülern viel individueller unterschiedliche Aufgaben zur Verfügung stellen und so besser das einzelne Kind im Blick haben.

Die Digitalisierung der Schulen steht und fällt mit der Ausstattung. Wie sehr wurmt es Sie, dass der Digitalpakt nicht, wie angekündigt, zum Jahreswechsel starten konnte?

Ich hätte mich gefreut, wenn es geklappt hätte, aber ich bleibe guten Mutes. Alle Länderminister haben sich dazu bekannt, dass es jetzt schnell gehen muss. Vorher brauchen wir allerdings eine solide Verfassungsgrundlage. Und damit beschäftigt sich der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat. Die drei Schwerpunkte des Bundes sind klar: Wir wollen Unterstützung geben, damit die Infrastruktur flächendeckend ausgerollt wird. Wir wollen sicherstellen, dass

100 Prozent des Geldes in den Schulen ankommen. Und wir wollen, dass jede Ebene dazu beiträgt, dass der Digitalpakt ein Erfolg wird. Dafür reicht es nicht, einfach nur Smartboards aufzustellen.

Wie nehmen Sie die Stimmung vor den Verhandlungen wahr? Der Ton war zuletzt ja eher rau: Es war von „Erpressung“ die Rede, davon dass der Bund die Länder „knebeln“ wolle und dabei zu „kleinen, miesen Tricks“ greife.

In Einzelgesprächen zeigt sich, dass gegenseitig großes Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen besteht. Aber natürlich wirbt jeder erst einmal für seine Positionen. Alle wissen aber, dass sie jetzt einen Schritt aufeinander zugehen müssen. Das ist meine klare

Erwartung an den Vermittlungsausschuss.

Und wie lange dauert das noch?

Wann wir eine solide Verfassungsgrundlage für den Digitalpakt haben, hängt vom Verhandlungslauf im Vermittlungsausschuss ab. Idealerweise startet der Digitalpakt so schnell wie möglich. Der Druck, dass in diesem Jahr noch Geld fließt, ist groß.

Wenn das gelingen sollte, müsste dann nicht auch Medienkompetenz einen viel größeren Stellenwert bekommen?

Das ist Teil des Konzeptes. Der Bund ­finanziert die Infrastruktur, und die

Länder stellen die Weiterbildung der Lehrer und die Wartung der ­Geräte ­sicher. Vor Ort in den Schulen werden die Konzepte entwickelt. Und Medienkompetenz muss natürlich im klassischen Unterricht gelehrt werden. Wir müssen Fake News erkennen. Wir müssen erkennen, ob ein Text unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten seriös ist. Das muss jungen Leuten viel stärker beigebracht ­werden.

Im Sinne eines eigenen Schulfachs?

Das muss die Praxis zeigen. Ich glaube nicht, dass wir das heute schon abschließend beantworten können.

Sie haben jüngst eine Menge Widerspruch erfahren, als Sie meinten, der neue Mobilfunkstandard 5G sei nicht an jeder Milchkanne notwendig. Wie erklären Sie sich den Wirbel um Ihren Satz?

Ich glaube, weil die Milchkanne ein so schönes Bild ist. Die Welt ist sehr komplex, und wir versuchen, die Dinge einfach zu erklären. Und dann ist manchmal einfach zu einfach.

Sie würden also dieses Bild nicht nochmal verwenden?

Ich würde mir wahrscheinlich ein zielgenaueres Bild suchen.

Ärzte haben zuletzt darauf hingewiesen, dass die Strahlung von 5G möglicherweise gesundheitsschädlich ist. Nehmen Sie solche Bedenken ernst?

Die Frage ist doch, welche offenen Fragen es gibt – denn das Thema ist bereits seit Jahren Gegenstand der Forschung. Wir sollten daher einzelne Studien nicht überbewerten und vorschnell Ängste schüren. Es ist Aufgabe der Forschung, neue Erkenntnisse zu generieren und in den wissenschaftlichen Gesamtkontext einzuordnen. Aufgabe der Politik ist es, mit diesen umzugehen.

Wie meinen Sie das?

Gelegentlich erklärt Forschung noch nicht ausreichend, wie sie zu ihren Ergebnissen kommt. Das treibt mich um. Politik und Gesellschaft sind auf wissenschaftliche Entscheidungsgrundlagen angewiesen. So funktioniert Politik gelegentlich: Studien belegen, dass es die Notwendigkeit gibt, etwas zu tun, und wir müssen dann handeln. Wenn aber unter Umständen das Vertrauen in die Wissenschaft nicht ausreichend ist, hat auch die Politik ein Problem. Deshalb arbeitet mein Ministerium daran, die Wissenschaftskommunikation so zu stärken, dass sie ein Vertrauensanker im demokratischen System ist.

Wie soll Wissenschaft besser vermittelt

werden?

Wir wollen, dass Forscher ihre Ergeb­nisse offener und einfacher kommunizieren. Die Welt ist komplex, und die Wissenschaft hat zuletzt riesige Fortschritte gemacht. Dies in verständlichen Worten zu erklären, ist häufig gar nicht so einfach.

Sie legen großen Wert auf die Gleichwertigkeit von akademischen und handwerklichen Abschlüssen. Warum soll das beim Geld nicht gelten? Die geplante Mindestausbildungsvergütung beginnt bei 504 Euro weit unter dem Bafög für Studierende.

Auszubilden ist eine freiwillige Sache. Die Wertschätzung der Auszubildenden ist uns wichtig – das zeigen wir ja mit der Ausbildungsvergütung. Auf der anderen Seite wollen wir aber die Arbeitgeber begeistern, Partner im Ausbildungssystem zu bleiben. Dafür müssen wir auch sie wertschätzen. Da ist ein Spagat zu leisten. Die Mindestausbildungsvergütung muss so gestaltet sein, dass weiterhin genügend Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen. Sie stellt auch nur eine absolute untere Haltelinie dar. 89 Prozent der Betriebe liegen mit ihren tariflichen Ausbildungsvergütungen ohnehin darüber.

In Mangelberufen, gerade im sozialen Bereich, fehlt aber der Nachwuchs. Durch

504 Euro werden die nicht attraktiver.

Überall, wo Nachwuchs fehlt und Tarifpartner die Vergütung aushandeln, wird darüber gesprochen. Und weil die einzelnen Anbieter im Wettbewerb stehen, steigen die Ausbildungsvergütungen auch. Häufig geht es aber nicht nur um die üblichen Rahmenbedingungen. Viele Arbeitgeber stellen den Auszubildenden heute schon ein Auto zur Verfügung oder ein E-Bike. Das macht die Arbeitgeber attraktiv. Die schulischen Berufsausbildungen im sozialen Bereich fallen im Übrigen nicht unter das Berufsbildungsgesetz, sondern werden in eigenen Gesetzen geregelt. Für sie gilt die neue Mindestausbildungsvergütung nicht.

Und dann spielt es keine Rolle mehr, dass man von der Vergütung nicht leben kann?

Wer wirklich davon leben muss, kann weitere Leistungen beziehen. Das Kindergeld zum Beispiel wird weitergezahlt oder Berufsausbildungsbeihilfe für Auszubildende, die nicht zuhause wohnen. Aber, wie gesagt, eine Ausbildungsvergütung zeigt vor allem die Wertschätzung für eine Arbeitsleistung, die jemand in einem Unternehmen erbringt.