Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hält im Kampf gegen die drastisch gestiegenen Corona-Zahlen bundesweit einheitlichere und strikterefür notwendig. Wenn es in ganz Deutschland immer mehr rote und dunkelrotegebe, brauche es mehr einheitliche Maßnahmen, nach einheitlichen Standards, und auch unabhängig von regionalen Entwicklungen, argumentierte Söder am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in München. Mit Blick auf diemit Diskussion über einheitliche Corona-Regeln beim Gipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel fügte der Ministerpräsident außerdem hinzu: „Die Frage ist, ob das Level gesamtdeutsch nicht so hoch ist, dass wir stärkere Maßnahmen treffen müssen.“