Die Initiative Querdenken plant am Samstagvormittag einen langen Demonstrationszug und eine Kundgebung, für die rund 22.000 Menschen angemeldet waren. Die Versammlungen können laut Gerichtsurteil stattfinden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg bestätigte am frühen Samstagmorgen in zweiter Instanz, dass das zuvor erlassene Verbot der Polizei keinen Bestand hat. Diese Entscheidung ist rechtskräftig.

Die Berliner Polizei hat sich auf einen Großeinsatz zur Demonstration gegen staatliche Corona-Auflagen vorbereitet.

Bereits am Vormittag Tausende Menschen vor Ort

Bereits gegen halb elf haben sich Tausende am Brandenburger Tor versammelt. Es wird Michael Jackson und „Wind of Change“ von den Skorpions gespielt. Noch herrsche eine Art Volksfeststimmung, wie eine Berliner-Korrespondentin der SÜDWEST PRESSE berichtet. Eine gute Stunde später wird es teilweise in den Straßen rund um das Brandenburger Tor eng. Immer wieder ziehen Züge mit Demonstranten los. Masken sieht man so gut wie keine.

Es sind Menschen jeden Alters dabei, viele sind aus Süddeutschland angereist. „Ich will eine offene Diskussion über die Maskenpflicht“, sagt eine 50-jährige Yogalehrerin aus dem Schwabenland. An ihrem Hals baumelt an einer Schnur ein Fälschen mit Desinfektionsmittel. Kinder in weiß T-Shirts verteilen Zettel der Querdenker-Initiative. Ein paar Reichsbürger halten ein Transparent hoch: „Wir rufen den Kaiser“

Mundschutz wird zur Auflage

Wie einer Reporterin der SWP berichtet, ist es gegen halb eins an der Ecke Friedrichstraße/Unter den Linden so voll, dass die Polizei Zugänge sperren muss. Nach mehreren Aufforderung, die Abstandsregeln einzuhalten, was auch für Willige nicht mehr möglich ist, macht die Einsatzleitung der Berliner Polizei den Mund-Nasen-Schutz zur Auflage.

Kurz darauf wird der Demonstrationszug auf der Friedrichstraße zwischen Torstraße und Unter den Linden von der Polizei gestoppt. „Es geht darum, den Leuten die Informationen der Maskenpflicht zu übermitteln und das geht besser in einem stehenden Zug“, erklärt eine Polizeisprecherin. Noch seien alle Aufmärsche und Veranstaltungen in der Stadt friedlich verlaufen.