Interview „SPD muss ALG II nachjustieren“

Berlin / Mathias Puddig

Während die SPD nach links will, kämpft Parteivize Scholz für einen soliden Haushalt. Wie das zusammengehen kann, sagt Finanzpolitiker Lothar Binding.

Olaf Scholz kämpft für die Schwarze Null. Halten Sie das für richtig?

Lothar Binding: Olaf Scholz kümmert sich um soziale Gerechtigkeit und will das auf seriöser Basis machen. Das gehört sich ja auch so für einen guten Finanzminister. Die Schwarze Null ist dabei kein Selbstzweck. Sie sollte lediglich der Zukunftsvorsorge dienen. Denn ein ausgeglichener Haushalt gibt uns mehr Spielräume, um besser vor der nächsten Rezession antizyklisch zu investieren. Die Schwarze Null oder auch Tilgung sind in einer Hochkonjunkturphase das Mindeste, was man erwarten kann. Und als „Spätfolge“ der Schröderschen Reformen erleben wir gerade eine Phase siebenjähriger Hochkonjunktur. Der Wirtschaft geht es gut.

Sie loben die Hartz-Reformen, während Ihre Partei davon abrückt?

Vorsicht! Ich bin auch ein Linker! Die ALG-II-Reform war die Rettung eines Systems auf dem Rücken derer, für die es gedacht ist. Die Reformen waren kein Fehler. Der Fehler war, die kritischen Elemente nicht zurückzudrehen, als die Wirtschaft wieder auf die Beine gekommen war. Das Arbeitslosengeld II zum Beispiel hätte neu justiert werden müssen. Das ist aber versäumt worden, weil die Wahl 2005 anders ausgegangen ist, als wir es wollten. Erst jetzt, nach zwölf Jahren, machen wir zum Beispiel die Disparität bei der Krankenversicherung rückgängig, das war auch so eine Zumutung.

Geht Ihnen das jetzt schnell genug?

Das hätte längst geschehen müssen, spätestens unmittelbar nach der Bankenkrise, die wir gut überstanden hatten – dank früherer Reformen. Ich fordere schon seit etwa 2008 eine Neujustierung des Arbeitslosengeldes II, die AG SPD 60 plus hat einen konkreten Vorschlag gemacht. Und auch Spitzenfunktionäre der SPD sehen das jetzt so. Die Frage ist, ob dies in der Großen Koalition umsetzbar ist.

Dafür könnte ja Scholz kämpfen.

Formal ist er durch den Koalitionsvertrag beschränkt. Allerdings ist jetzt der glückliche Umstand eingetreten, dass die Kanzlerin und wichtige CDU-Funktionäre plötzlich sagen, der Soli soll ganz abgeschafft oder die Freigrenze soll in einen Freibetrag umgewandelt werden. Wenn die CDU so mühelos am Koalitionsvertrag vorbei Vorschläge macht, dann hat auch Scholz die Freiheit, unsere Vorstellungen von Gerechtigkeit stärker einzubringen. Das ist doch ein guter Anlass!