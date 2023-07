Gendern in der Uni als Gebot, Gendern in der Schule verboten. Die Sternchen und Auslassungen werden vergöttert oder verächtlich gemacht. Es gibt nur Schwarz und Weiß. So ähnlich ist es beim Streit um Rad­wege, Wind­kraft­räder oder Fleisch­konsum. Wie wäre es mal mit Entspannung?