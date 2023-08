In diesem Standbild aus einem Video, das vom Telegram-Kanal "Razgruzka Vagnera" am 21. August veröffentlicht wurde, spricht Jewgeni Prigoschin, Chef der Söldnergruppe Wagner, in Tarnkleidung und mit Gewehr in der Hand an einem unbekannten Ort in eine Kamera. Nun soll Prigoschin bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen sein. © Foto: Uncredited/Razgruzka_Vagnera telegram channel/AP/dpa