„Ihr ballert auf friedliche Bürger, ihr habt gerade erst einen Autobus mit Leuten platt gemacht." Am Morgen saß Prigoschin in Rostow am Don auf einem Bänkchen vor dem Hauptquartier der „Kriegsspezialoperation“ und stritt sich mit dem stellvertretenden Verteidigungsminister Junus-Bek Jewkuro...