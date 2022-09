Angesichts der großen Verunsicherung in der Wirtschaft versuchte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) beim Arbeitgebertag am Dienstag, Zuversicht zu versprühen: „Wir kommen wohl durch diesen Winter“, sagte er im ehemaligen Berliner Flughafen in Tempelhof. Über LNG-Terminals würde Deutschland neue...