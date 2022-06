Deutsche Politiker und der Krieg in der Ukraine

Gerade ist der AfD-Parteitag in Riesa tumultartig beendet worden, da steht am kommenden Wochenende in Erfurt ein vermutlich ebenfalls turbulenter Parteitag der Linken ins Haus. Und auch bei den Linken wird über die Außenpolitik gestritten – gerade mit Blick auf Russland.