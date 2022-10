Undankbare vom Sozialismus Befreite nörgeln seit Jahrzehnten am politischen System herum, weil es ihnen nicht so gut geht wie den Wessis. So das Klischee, das sich in vielen westdeutschen Köpfen festgesetzt hat. Und nun schließen sich viele Westdeutsche der ostdeutschen Unzufriedenheit an.