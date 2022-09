Corona ist noch immer da, auch wenn zahlreiche andere Krisen die Pandemie mittlerweile überschatten. Am Donnerstag, den 8. September 2022 wird der Bundestag die Änderung des Infektionsschutzgesetzes beraten und beschließen. Ab 1. Oktober 2022 sollen dann neue Corona-Regeln möglich sein. Zum Schutz vor einer Corona-Herbstwelle soll es den Ländern ab Oktober wieder möglich werden, etwa eine Maskenpflicht zu verhängen. Aber auch 3G-Regeln und Testpflichten sind Bestandteil des Gesetzes. Hier ist der Überblick.

Corona-Regeln: 3G und Maskenpflicht in Restaurants möglich

Die neuen Corona-Maßnahmen sollen vom 1. Oktober an gelten. Die bisherigen Corona-Bestimmungen im Infektionsschutzgesetz laufen vorher aus.

Die Einführung einer Maskenpflicht in Geschäften, Restaurants und Co. soll den Ländern ab Herbst wieder ermöglicht werden. In Fernzügen sollen FFP2-Masken vorgeschrieben sein. In Flugzeugen hingegen nicht.

Es sollen 3G-Regeln eingeführt werden können, wenn Betreiber das möchten: Wer keine Maskenpflicht im Restaurant, der Bar oder bei Veranstaltungen haben will, der kann stattdessen einen aktuellen Test, oder einen Impf- oder Genesenennachweis verlangen. Die geplanten Neuerungen gehen auf einen Entwurf von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) und Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) von Anfang August zurück.

Schulen und Tests: Corona-Regeln im Herbst 2022