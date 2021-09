War da was? Wahlkampf, oder etwas, das so heißt, sich aber nicht so angefühlt hat? Hinter den Deutschen liegt ein Sommer, der nicht nur verregnet war, sondern auch verhagelt durch einen Wahlkampf, dessen inhaltslose Leichtigkeit zum Teil merkwürdige Blüten trieb.

Zumindest haben wir alle dazugele...