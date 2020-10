„Swing States“. In den Vereinigten Staaten wird der Präsident nicht direkt gewählt, sondern indirekt durch das Electoral College – die Wahlmänner und Wahlfrauen. In fast allen Bundesstaaten bekommt der Kandidat, der die meisten Stimmen erhalten hat, die Stimmen aller Wahlmänner. Eine wichtige Rolle spielen deshalb die sogenannten

Darum sind die Swing States so wichtig

In Oklahoma gewinnen bei den Präsidentschaftswahlen seit langem die Republikaner, in Kalifornien die Demokraten. Für Trump würde es sich deshalb zum Beispiel nicht lohnen, einen großen Teil seiner Zeit für den Wahlkampf in Kalifornien zu nutzen. Bei den Swing States ist das anders. In diesen Staaten hat keine der beiden großen US-Parteien eine strukturelle Mehrheit.