Wehe, es passiert etwas Schlimmes außer der Reihe. Deutschland ist, man muss es leider in dieser Deutlichkeit sagen, katastrophal auf den Katastrophenfall vorbereitet. Der Ausfall des Notrufssystems in zahlreichen Bundesländern in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist nur das jüngste Beispiel...