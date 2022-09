Mitglieder der Gruppe hätten schwerste Straftaten begangen, unter anderem Sexualstraftaten, Menschenhandel und versuchte Tötungsdelikte, sagte die SPD-Politikerin.

Vereinsverbot in Abstimmung mit den Innenministerien

Am Mittwochmorgen seien in Zusammenhang mit dem Verbot Objekte in neun Bundesländern durchsucht worden. Das Vereinsverbot erfolge in Abstimmung mit den Innenministerien von Bayern, Baden-Württemberg, Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein und Thüringen.

Vereinsvermögen wird beschlagnahmt

Der Gesamtverein sowie die 13 Chapter der „United Tribuns“ als Teilorganisationen werden aufgelöst, das Vereinsvermögen beschlagnahmt. Von dem Verbot seien nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamts knapp 100 Mitglieder in Deutschland betroffen, erklärte das Innenministerium.

Auseinandersetzungen mit den „Hells Angels“

Nach Angaben des Bundesinnenministerium hatte sich die 2004 von einem ehemaligen bosnischen Boxer im baden-württembergischen Villingen-Schwenningen gegründete Gruppe gewalttätige Auseinandersetzungen mit konkurrierenden Rockergruppierungen wie den „Hells Angels“ geliefert.

Einer der mächtigsten Gruppierungen in Deutschland

United Tribuns“ seien neben der in Heidenheim gegründeten rockerähnlichen Gruppierung „Black Jackets“ zu einer der mächtigsten und mitgliederstärksten Gruppierungen in Deutschland aufgestiegen. Unter anderem gibt es bis heute ein „Chapter“ Ulm-Heidenheim, laut Informationen unserer Zeitung soll es in Heidenheim auch eine Razzia gegeben haben. Die Gruppierung war in der Region unter anderem wegen eines tödlichen „Rockerkriegs“ mit der rivalisierenden Gruppierung Black Jackets aufgefallen, bei der 2016 ein Zusammen mit weiteren Personen aus dem Türsteher-, Rocker- und Rotlichtmilieu habe dieser zwei Bordelle eröffnet. Die „“ seien neben der in Heidenheim gegründeten rockerähnlichen Gruppierung „Black Jackets“ zu einer der mächtigsten und mitgliederstärksten Gruppierungen in Deutschland aufgestiegen. Unter anderem gibt es bis heute ein „Chapter“ Ulm-Heidenheim, laut Informationen unserer Zeitung soll es in Heidenheim auch eine Razzia gegeben haben. Die Gruppierung war in der Region unter anderem wegen eines tödlichen „Rockerkriegs“ mit der rivalisierenden Gruppierung Black Jackets aufgefallen, bei der 2016 ein Mitglied der „United Tribuns“ erschossen wurde

Deutscher Ableger der Rockergruppe Bandidos verboten

Streit in Rockerszene in Tuttlingen