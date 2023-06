Der Trend der AfD kennt in den vergangenen Wochen nur eine Richtung: nach oben. Bundesweit steht die Rechtsaußen-Partei um die 20 Prozent, in manchen Umfragen genießt sie damit mehr Zuspruch als die Kanzlerpartei SPD . In den ostdeutschen Bundesländern sind es laut „Forsa“ sogar 32 Prozent, fa...