Zügen der Deutschen Bahn wird es offenbar doch keine 3G-Corona-Regeln geben, denen zufolge Ungetestete nicht mit der DB hätten reisen dürfen. „Bild“ hatte unter der Woche zunächst von dem Plan von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) berichtet. Nun berichtet die selbe Zeitung am Sonntag auf ihrer Homepage, dass der Inwird es offenbar doch keinegeben, denen zufolge Ungetestete nicht mit derhätten reisen dürfen. „Bild“ hatte unter der Woche zunächst von dem Plan vonberichtet. Nun berichtet die selbe Zeitung am Sonntag auf ihrer Homepage, dass der 3G-Plan Merkels für Züge vom Tisch sei

3G-Regel bei der Deutschen Bahn: Ungetestete Ungeimpfte hätten nicht reisen dürfen

Das Ergebnis des von Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) geführten Prüfverfahrens lautet nach Bild-Informationen, dass der Plan der Bundesregierung nicht umsetzbar sei. Dem Plan nach hätten nur Geimpfte, Genesene und Getestete Bahn fahren dürfen. Scheuer hatte vier Ministerien mit der Prüfung beauftragt.

Ministerien für Verkehr, Gesundheit, Inneres sollen sich dem Bild-Bericht nach einheitlich gegen den Plan der Bundesregierung gestellt haben. Zudem soll es auch im SPD-geführten Justizministerium Bedenken gegen eine 3G-Pflicht in den Zügen geben. Ähnliche Diskussionen und Ideen rund um Diesollen sich dem Bild-Bericht nach einheitlich gegen den Plan der Bundesregierung gestellt haben. Zudem soll es auch im SPD-geführtenBedenken gegen eine 3G-Pflicht in den Zügen geben. Ähnliche Diskussionen und Ideen rund um 3G-Regeln hatte es etwa im Bereich der Gastronomie - also für Bars, Bistros und Restaurants - gegeben.

3G-Regel in DB-Fernzügen: Zwei Drittel stimmten laut Umfrage zu

Die von der Bundesregierung angedachte 3G-Regel in Fernzügen war, so lautet das Ergebnis einer am Sonntag vom „Handelsblatt“ veröffentlichten Umfrage, bei knapp zwei Dritteln der Bundesbürgerinnen und Bundesbürger auf Zustimmung gestoßen. Die repräsentative Umfrage hatte das Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des „Handelsblatts“ erstellt. Demnach gaben dies 64 Prozent der Befragten an. 31 Prozent sagten hingegen an, dass sie eine solche Regel nicht befürworten, fünf Prozent waren unentschieden.

Für die Erhebung wurden am Freitag und Samstag rund 5000 Wahlberechtigte ab 18 Jahren dazu befragt, wie sie den Vorschlag bewerten, dass nur noch Corona-Geimpfte, -Genesene oder -Getestete (“3G“) Züge in Deutschland nutzen dürfen. Vor allem Wähler der SPD (78 Prozent), der Union (76 Prozent) und der Grünen (75 Prozent) sprachen sich demnach für eine 3G-Regel in Fernzügen aus. Unter FDP-Wählern (52 Prozent) und AfD-Wählern (20 Prozent) war die Zustimmung hingegen am niedrigsten.

Die Umfrage zeigt außerdem, dass die Zustimmung für die 3G-Regel in Fernzügen mit dem Alter zunimmt. Über 65-Jährige sprachen sich mit 77 Prozent dafür aus, in der Gruppe zwischen 18 und 29 Jahren war es hingegen nur jeder Zweite. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte am Freitag mitgeteilt, dass die Bundesregierung derzeit die Anwendung der 3G-Regeln für den Fernverkehr der Bahn prüft - ebenso wie auch für Inlandsflüge.