In sozialen Medien ist die Anteilnahme groß, vor dem italienischen Lokal „“ in der Geschwister-Scholl-Straße in Stuttgart haben Menschen Blumen und Kerzen abgelegt. Gleichzeitig schießt die Gerüchteküche rund um den Tod zweier Szene-Gastronomen mächtig in Kraut. Seit die beiden 53-jährigen Männer am Montag tot im Untergeschoss des „Valle“ gefunden wurden, ist der Kriminalfall Gesprächsthema in der Stadt und darüber hinaus.