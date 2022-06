Nach dem schweren Zugunglück mit fünf Toten und fast 70 Verletzten in Oberbayern sollen nun auch die Lokomotive und der letzte Waggon geborgen werden. Die Bergung der Zugteile soll am Dienstag (11.30 Uhr) mit Hilfe eines speziellen Schienenkrans erfolgen, kündigte ein Sprecher der Deutschen Bahn an.