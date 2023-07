Am 06. Juli 2023 wird wieder der internationale Tag des Kusses gefeiert. Die Idee, das romantische Lippenbekenntnis mit einem Aktionstag zu feiern, soll ihren Ursprung in Großbritannien haben. Wie genau aus dem „National Kissing Day“ der „International Kissing Day“ wurde, ist unbekannt, der erste Weltkusstag soll allerdings am 06. Juli 1990 gefeiert worden sein. Zum 33. Geburtstag des Weltkusstages findet ihr hier zehn spannende Fakten über das Küssen.

1. Küssen verbrennt Kalorien

Ein Kuss kann zwischen 5 bis 26 Kalorien pro Minute verbrennen.

2. Muskeltraining

Abhängig von der Art des Kusses betätigen wir 38 bis 60 Muskeln beim Küssen.

3. Küssen macht glücklich

Beim Küssen wird der Botenstoff Dopamin ausgeschüttet, der Glücksgefühle auslöst und sich positiv auf das Wohlbefinden auswirkt. Gleichzeitig wird das Stresshormon Kortisol gesenkt.

4. Küssen ist gesund

Bei einem Kuss tauschen wir circa 250 Bakterien aus. Dies ist aber gesund, solange der Partner nicht krank ist. Denn durch den Bakterienaustausch wird das eigene Immunsystem gestärkt. Außerdem erhöht bereits der Gedanke an das Küssen den Speichelfluss und löst schädlichen Zahnbelag.

5. Küssen gegen Heuschnupfen

Wer sich 30 Minuten lang küsst, kann die Symptome von Heuschnupfen messbar lindern. Japanische Wissenschaftler vom Satou Hospital führten eine Studie durch, in der 24 männliche und weibliche Allergiker jeweils 30 Minuten lang zu sanfter Musik ihre jeweiligen Partnerinnen und Partner küssten. Vor und nach dem Kuss wurde ihnen Blut abgenommen. Es zeigte sich, dass durch das Küssen die Produktion von Allergen-Antikörpern und damit Botenstoffen wie Histamin reduziert wurde. Küssen hilft also sogar gegen Heuschnupfen.

6. Küssen vor dem Fahren verringert Unfälle im Straßenverkehr

Laut einer Studie aus dem Jahr 1980 fahren Menschen, die frisch geküsst ins Auto steigen, weniger aggressiv und verursachen weniger Unfälle.

7. Küssen während dem Fahren gleichwertig wie Trunkenheit

Das Landgericht Saarbrücken entschied im Jahr 2012 in einem Fall, dass Küssen beim Autofahren genau so schlimm sei, wie betrunkenes Fahren. Beides gilt als schuldhaftes und grob verkehrswidriges Verhalten. In dem konkreten Fall verursachte ein Fahrer einen Unfall, weil er beim Küssen abgelenkt war und musste die komplette Verantwortung für den Zusammenstoß tragen.

8. Weltrekord für den längsten Kuss

Den Weltrekord für den längsten Kuss, stellte 2013 ein Paar in Thailand auf. Der Rekord-Kuss dauerte 58 Stunden, 35 Minuten und 58 Sekunden.

9. Küssen verboten

In Dubai, Indien, Russland, Malaysia und Indonesien ist das Küssen in der Öffentlichkeit per Gesetz verboten. In anderen Ländern wie Japan oder China ist das Küssen außerhalb der eigenen vier Wände zwar nicht offiziell verboten, wird allerdings nicht gerne gesehen.

10. So viel küssen Menschen

Laut einer Untersuchung aus den Niederlanden verbringen Menschen durchschnittlich 76 Tage ihres Lebens damit, zu küssen.