Ein Kuss ist für viele Menschen die ultimative Geste der Liebe, Leidenschaft und Verbundenheit. Von zarten Lippenberührungen bis hin zu leidenschaftlichen Umarmungen haben Küsse die Fähigkeit, mächtige Emotionen auszulösen und unvergessliche Momente zu schaffen. Im Laufe der Geschichte gab es allerdings auch immer wieder Küsse, die nicht nur Ausdruck der Liebe zwischen zwei Menschen waren, sondern historische, politische oder kulturelle Bedeutung erlangt haben. Anlässlich des Tag des Kusses am 06. Juli tauchen wir ein in die Vergangenheit und erinnern uns an die 10 berühmtesten Küsse der Weltgeschichte.

1. Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker

Es ist wohl eines der berühmtesten Bilder der „East Side Gallery“ in Berlin: Der sozialistische Bruderkuss zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker. Das Ritual des Bruderkusses hat seinen Ursprung vermutlich im Osterkuss der russisch-orthodoxen Kirche. Später wurde es zum Symbol der Kommunistischen Internationalen. Im Gegensatz zum „kalten“ Handschlag des Westens sollte der Kuss ein Symbol der Brüderlichkeit und friedlichen Zusammenarbeit der realsozialistischen Länder sein. Zu dem tatsächlichen Kuss kam es am 05. Oktober 1979, nach dem Abschluss eines Wirtschaftsabkommens zwischen der UdSSR und der DDR. Aufgenommen wurde der Bruderkuss in schwarz-weiß von dem Pressefotografen Régis Bossu. Eine der größten französischen Presseagenturen verbreitete das Bild unter dem Titel „Le Baiser“ (“Der Kuss). Warum der Maler des Mauerbildes Dmitri Wrubel genau diese Abbildung sowie den Schriftzug “Mein Gott, hilf mir, diese tödliche Liebe zu überleben” auswählte, hatte weniger einen politischen, als einen persönlichen Hintergrund, erklärte der Künstler in einem Interview: Die Text- und Motivwahl beziehe sich auf seine damalige Lebenssituation, in der er sich zwischen zwei Frauen entscheiden musste.

Der „Bruderkuss“ zwischen Leonid Breschnew und Erich Honecker – eine der bekanntesten Wandmalereien der Berliner „East Side Gallery“.

© Foto: Paul Zinken/dpa

2. Kuss zwischen Britney Spears und Madonna bei den MTV-Music Awards 2003

Die Pop-Ikonen Britney Spears und Madonna sorgten bei den 20. MTV-Music Awards im Jahr 2003 in New York mit einem Kuss für internationales Aufsehen. Zuvor hatte Britney Spears gemeinsam mit der Sängerin Christina Aguilera in einem Tribut an Madonna das Lied „Like a Virgin“ gesungen. In weißen Brautkleidern stiegen die beiden singend und tanzend aus einer Hochzeitstorte. Danach betrat Madonna in einem schwarzen Anzug die Bühne und stellte ihren neuen Song „Hollywood“ vor. Während dieser Performance gab sie Britney und Christina einen langen Kuss. Vor allem der Kuss zwischen Britney und Madonna prägte sich in das kollektive popkulturelle Gedächtnis ein.

Dieser Kuss zwischen Britney Spears und Madonna wurde zu einem ikonischen Moment der Pop-Geschichte.

© Foto: Julie Jacobson/dpa

3. Hochzeitskuss von Prinz Charles und Prinzessin Diana

Am 29. Juli 1981 heirateten der damalige Prinz Charles von Wales und Prinzessin Diana. Tausende Fans des britischen Königshauses waren zum Palast gepilgert, um den Thronprinzen und seine junge Frau zu feiern. Sie alle warteten vor allem auf den ersten offiziellen Kuss der beiden als Ehepaar. Wer auf einen innigen Filmkuss gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht: Der Kuss dauerte nicht länger als 0,4 Sekunden.

Prinz Charles gibt seiner frischgebackenen Ehefrau, Prinzessin Diana, auf dem Balkon des Buckingham Palastes in London einen Hochzeitskuss (Foto vom 29.07.1981).

© Foto: Upi

4. Hochzeitskuss von Kate und William

Auch der Hochzeitskuss von Prinz William und seiner frisch vermählten Frau Kate wurde von den Fans der britischen Royals lange herbeigesehnt. Am 29. April 2011 um 14:27 Uhr deutscher Zeit küsste sich das Brautpaar auf dem festlich geschmückten Balkon des Buckingham Palastes – allerdings nur 0.7 Sekunden kurz. Zu kurz für das Publikum – laute „Kiss, Kiss!“-Rufe waren aus der Menschenmasse zu hören. Und so küssten sich William und Kate ein zweites Mal, für 1,1 Sekunden.

Der Kuss zwischen William und Kate, Prinz und Prinzessin von Wales, kurz nach ihrer Vermählung.

© Foto: Kay Nietfeld

5. Erster Filmkuss: „The Kiss“

Der Filmkuss gilt heutzutage als klassisches cineastisches Stilmittel. Das war jedoch noch nicht immer so: Der allererste Filmkuss wurde 1896 auf eine Leinwand projiziert. Der Titel des Films lautete passenderweise „The Kiss“. Die Handlung: Die Schauspielerin May Irwin und der Schauspieler John C. Rice umarmen sich und küssen sich anschließend kurz. Der gesamte Film dauert nicht länger als 20 Sekunden. Was aus heutiger Sicht unspektakulär klingt, sorgte damals für viel Aufsehen und Empörung. Rufe nach Zensur wurden laut, ein Kuss in der Öffentlichkeit sei unmoralisch.

6. Leonardo DiCaprio und Kate Winslet in Titanic

101 Jahre nach „The Kiss“ hatte sich die Filmszene dem Küssen etwas weiter angenähert und brachte neue historische Filmküsse hervor. Unter anderem den Kuss von Kate Winslet und Leonarde DiCaprio als Rose und Jack in dem Klassiker „Titanic“ von James Cameron. Der leidenschaftliche Kuss der beiden Liebenden am Bug des Schiffes stellt eine der unvergesslichen Szenen des Filmes dar.

9. Susi und Strolch

Nicht nur Küsse zwischen Menschen haben Filmgeschichte geschrieben, sondern auch zwischen Tieren. Die Szene in dem Disney-Klassiker „Susi und Strolch“, in der eine Spagetti zum Kuss zwischen den beiden Hunden führt, ist weltbekannt.

8. Der Judaskuss

Nicht alle Küsse haben eine positive, romantische Konnotation. Das Wort „Judaskuss“ wird heutzutage als Synonym für hinterhältige, heuchlerische Freundlichkeit verwendet. Diese Bedeutung hat ihren Ursprung in der Bibel. Nach biblischer Überlieferung war ein Kuss das verabredete Zeichen, mit dem Judas Jesus im Garten Gethsemane für seine Gegner zur Gefangennahme identifizierte.

9. „Der Kuss“ von Gustav Klimt

Ein berühmter Kuss aus der Kunst ist „Der Kuss“, eines der bedeutendsten Werke des Malers Gustav Klimt. Das Bild gilt als das bekannteste Gemälde des Malers und hat außerdem eine große Bedeutung für die Malerei des Jugendstils. Klimt malte das Bild in der ersten Jahreshälfte 1908 und vollendete es 1909. Ursprünglich sollte das Werk den Titel „Das Liebespaar“ tragen.

„Der Kuss“ von Gustav Klimt.

© Foto: Pixabay/ajs1980518

10. Johannes Paul II. küsst den Boden

Der 2005 verstorbene Papst Johannes Paul II. berührte beim Betreten eines neuen Staates stets den Boden mit seinen Lippen, um das Land zu segnen. Dabei entstanden Bilder, die um die ganze Welt gingen.