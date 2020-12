Kommt der Gast nicht zum Essen, muss das Essen eben zum Gast gebracht werden. Statt langer Lieferzeiten parken die Gäste einfach vor dem Lokal. Das bestellte Gericht kommt, wie im Restaurant, auf richtigen Tellern und nicht in irgendeiner Verpackung. Das Dinner wird so einfach durch die Tür oder das Fenster gereicht. Vorteil, das dreckige Geschirr muss nicht abgewaschen werden sondern wird nach dem Essen wieder abgeholt.

Wie das Magazin ProMobil schreibt, kommt dieses Konzept gut an und immer mehr Restaurantbesitzer in ganz Deutschland versuchen sich an der Umsetzung. Eine super Idee, so nennt es das Magazin. Gerade jetzt in den angespannten Zeiten, in denen diesich unsicher sind ob sie noch verreisen können und Restaurants unter dem Corona-Lockdown leiden. Dank des eigenen „Esszimmers“ ist für genügend Sicherheitsabstand gesorgt. Trotz der guten Idee, hängt dasauch vom jeweiligen Ordnungsamt ab. So gibt es etwa eine Regelung gemäß § 14 Abs. 2 S. 3, die den Verzehr der angebotenen Speisen und Getränke in einem Umkreis von 50 Metern um die Betriebsstätte herum untersagt.