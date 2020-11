Bei der Nachrichten-App WhatsApp kommt es am Montagnachmittag zu Störungen.

Auch bei Mobilfunkanbietern wie Vodafone und Telekom kommt es zu Störungen.

Was ist sie Ursache der Probleme bei WhatsApp?

Wer beim Versenden seiner Nachrichten auf WhatsApp aktuell nur das Uhren-Symbol oder ein Häkchen sieht, ist höchstwahrscheinlich von der aktuellen Störung der App betroffen. Am Montagnachmittag treten seit etwa 14:00 Uhr vermehrt Störungs-Meldungen auf.

Probleme gemeldet. Wie auf dem Störungs-Portal „allestoerungen.de“ zu sehen ist, wurden am Montagnachmittag zahlreichegemeldet.

Störung bei WhatsApp: Diese Städte sind betroffen

Seit etwa 14.00 Uhr scheint es am Montagnachmittag technische Probleme bei „WhatsApp“ zu geben.

Offenbar sind hauptsächlich Nutzer in Europa und vor allem in Deutschland von der „WhatsApp“-Störung betroffen. Wie eine Störungskarte von „allestoerungen.de“ zeigt, kommt die Störung vor allem in den Großstädten Deutschlands vor.

Berlin

Hamburg

Düsseldorf

Frankfurt am Main

und München

scheinen Probleme mit der App zu haben.

In den Großstädten Deutschlands kommt die Störung häufig vor.

© Foto: Screenshot „allestoerungen.de“

Wie auf der Karte zu sehen ist, ist auch das Nachbarland Niederlande von den Störungen betroffen. Was die Ursache für die Störung ist, ist derzeit nicht bekannt.

Störung bei WhatsApp: Diese Probleme kommen vor

Seit 14.00 Uhr gibt es immer mehr Störungs-Meldungen. Die meisten Nutzer haben Probleme beim Senden oder Empfangen von Nachrichten via WhatsApp.

89 Prozent der Meldungen beziehen sich auf das Senden und Empfangen von Nachrichten.

© Foto: Screenshot von „allestoerungen.de“

Die Anzahl der Störungsmeldungen nimmt auch etwa zwei Stunden nach Auftreten der Störung nicht ab.

Seit 14.00 Uhr gibt es viele Störungs-Meldungen.

© Foto: Screenshot „allestoerungen.de“

WhatsApp-Störung: bereits in der Vergangenheit Probleme

Störungen bei der Nachrichten-App. Offenbar kommt es immer wieder zu kleineren und größerenbei der Im Januar war kurzzeitig das Versenden von Bildern mithilfe von WhatsApp nicht möglich. Damals wurde auf sozialen Netzwerken weltweit von Störungen berichtet.

Auch im Juni kam es vermehrt zu Beschwerden. Damals wieder weltweit. Nutzer klagten darüber, Nachrichten nicht versenden und auch keine empfangen zu können.

Probleme bei Telekom, Vodafone und 1&1