Nach dem vergangenen Wochenende mit vielen Sonnenstrahlen schauen viele Menschen in Deutschland schon auf das nächste. Denn das wird dank des Feiertags am 1. Mai ein verlängertes Wochenende für die meisten Leute. Aber wie wird das Wetter am Wochenende? Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verrät in seiner Trendprognose ein paar weniger schöne Details.

So wird das Wetter am Freitag, 28. April

Mit Gewitter und Starkregen soll laut DWD diese Arbeitswoche am Freitag zu Ende gehen. Betroffen davon sind vor allem der Westen und der Süden, später auch die Mitte Deutschland. Hier ist mit Bewölkungsaufzug und nachfolgend mit Regen oder Regenschauern, am Nachmittag und Abend vereinzelt auch mit Gewittern und Starkregen zu rechnen.

So wird das Wetter am Samstag, 29. April

Laut der Vorhersage des DWD fällt der Start ins Wochenende in Deutschland höchst unterschiedlich aus. Während an der Küste ein frischer Seewind wehen soll und die Thermometer nur bis auf 11 Grad klettern, werden im Breisgau 22 Grad erwartet. Zudem könnte es im Süden, in der Mitte sowie im Osten etwas regnen. In der Nacht zum Sonntag kühlt es sich auf drei bis neun Grad ab. An einigen Stellen kann sich etwas Nebel bilden. Autofahrer sollten also vorsichtig fahren.

So wird das Wetter am Sonntag, 30. April

Am Sonntag sollen sich laut den Meteorologen die Regenwolken weitestgehend verzogen haben. Bei den Temperaturen werden Höchstwerte zwischen 15 Grad im Nordosten und 23 Grad im Südwesten erwartet. An der Küste werden es wieder frische 12 Grad. Die Tiefstwerte in der Nacht zu Montag liegen bei drei bis neun Grad.

So wird das Wetter am Feiertag, dem 1. Mai

Der Feiertag am Montag präsentiert sich vom Wetter her in Deutschland recht wechselhaft. Laut den DWD-Vorhersagen ist mit einem Wechsel zwischen heiteren Abschnitten und stärkerer Bewölkung zu rechnen. Regional sind auch vereinzelt leichter Regen oder einzelne Schauer möglich. Die Thermometer sollen bis auf 17 Grad im Nordosten und 23 Grad im Südwesten klettern. In der Nacht zum Dienstag fallen diese wieder auf Werte zwischen drei und zehn Grad.