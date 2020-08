Wie wird das Wetter? Weiterhin viel Sonne und Hitze - aber auch starke Gewitter und Unwetterwarnung! Es bleibt heiß und schwül in Deutschland, dazu treten teils heftige Hitzegewitter auf. Die Nächte bleiben warm und die aktuelle Hitzewarnung wird verlängert.

Wetter am Dienstag: Bis 37 Grad, Unwetterwarnung und starke Gewitter im Süden

Am Dienstag bleibt es im Norden voraussichtlich trocken, während es in der Mitte und im Süden zunächst vereinzelte Schauer und Gewitter gibt, wie der Deutsche Wetterdienst DWD am Montag in Offenbach mitteilte. Ab Mittag können dann einzelne starke Gewitter örtlich mit Unwettergefahr aufziehen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 30 bis 37 Grad, an der See und im höheren Bergland bleibt es etwas kühler.

Wetter am Mittwoch: Bis 36 Grad, Hitze und Gewitter in BW und Bayern

Am Mittwoch werden die Gewitter weiter nach Südwesten abgedrängt. Laut DWD sind vor allem die Gebiete von Rheinland-Pfalz über Baden-Württemberg bis nach Bayern betroffen. „Der große Rest kann einen sonnigen Tag genießen“, hieß es. An den Küsten wird es bis zu 28 Grad warm, sonst klettern die Temperaturen verbreitet auf 30 bis 36 Grad. Am heißesten wird es dabei im Westen Deutschlands.

Wetter am Donnerstag: Bis 35 Grad, Gewitter und Unwetter möglich

Der Donnerstag startet zunächst freundlich. Später bilden sich den Prognosen zufolge erneut Quellwolken. Gebietsweise sind Schauer, Gewitter und teils auch Unwetter möglich. Es bleibt heiß bei Werten von bis zu 29 bis 35 Grad.

Hitzewarnung verlängert: Warme Nächte in Deutschland kaum unter 20 Grad

Nächten sinken die Temperaturen teilweise kaum unter 20 Grad. Nach Angaben der Meteorologen fühlt sich das Wetter in diesen Tagen wegen der Schwüle noch einmal wärmer an. Somit verlängert das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes auch die geltenden Hitzewarnungen, wie es hieß. Für Teile Süddeutschlands hat der Auch in densinken die Temperaturen teilweise kaum unter. Nach Angaben der Meteorologen fühlt sich das Wetter in diesen Tagen wegen der Schwüle noch einmal wärmer an. Somit verlängert das Zentrum für Medizin-Meteorologische Forschung des Deutschen Wetterdienstes auch die geltenden, wie es hieß. Für Teile Süddeutschlands hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) auf seiner Homepage sogar eine „extreme Hitzewarnung“ herausgegeben.

