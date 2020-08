Während des Zeitraums vom 14. Juli bis zum 24. August verstärkt sich die Aktivität des Meteorschauers. Zu den Spektakulärsten gehören die Perseiden, ein Überbleibsel eines Kometen. Der Höhepunkt der Sternschnuppen wird am 14. August sein. Experten rechnen mit bis zu 100 Meteoren in einer Stunde, was aber in Mitteleuropa nicht erreichbar sein wird.

Die beste Beobachtungszeit

Der Sternenregen der Perseiden lässt sich am besten in der Zeit zwischen 23 Uhr und 5 Uhr in der Frühe beobachten. Es kann sich aber auch bereits am späten Abend ein Blick zum Himmel lohnen. Die besten Bedingungen herrschen bei klarer Himmel. Laut Wetterprognose bleiben die Nächte in dieser Zeit klar und auch mild. Beste Voraussetzungen also für die nächtliche Himmelsbeobachtung.

Der Sternhimmel im August

© Foto: dpa / Grafik

Der beste Beobachtungsort

Wer nach den Perseiden Ausschau halten will, sollte sich idealerweise an einen Ort mit möglichst freier Rundumsicht und ohne störendes Umgebungslicht begeben. Dann einfach die Blickrichtung nach Osten und den Himmel großzügig absuchen. Wer sich nicht sicher ist in welche Richtung er schauen muss, orientiert sich einfach nach dem markanten Sternbild, dem großen Wagen. Hat man das Sternbild ausfindig gemacht, verlängert man seine „Hinterachse“ über den Polarstern hinweg bis zum bekannten Himmels-W (Kassiopeia). Optische Hilfsmittel wie etwa ein Fernglas oder Teleskop sind nicht nötig. Wer die Perseiden fotografieren will. der sollte nach Möglichkeit ein Weitwinkelobjektiv benutzen. Ein stabiles Stativ ist unerlässlich, da an der Kamera mit Langzeitbelichtung fotografiert wird.

Youtube

Woher kommt der Name „Perseiden“?