Christkindles-Markt 2020 in Biberach: Darum fällt das Event aus

In Biberach lautet die Antwort hingegen: nein. Der traditionelle Christkindles-Markt fällt 2020 aus. Das hat die Stadtverwaltung am Freitag in einer Pressemeldung mitgeteilt. „Wir hätten den Markt aufgrund der corona-bedingten Einschränkungen nicht in der gewohnten Qualität abhalten können“, sagt Wolfgang Winter, der für die Organisation verantwortlich ist.

Den Biberacher Christkindles-Markt zeichne vor allem der „Weihnachtsdorf-Charakter“ aus. Dazu trage neben liebevoll geschmückten Hütten wesentlich auch das Programm auf der Weihnachtsbühne bei, das nicht darstellbar gewesen wäre.

Mögliche Alternativen wurden geprüft

Viele aneinandergereihte Hütten, die eine gemütliche Atmosphäre schaffen, wären ebenfalls nicht möglich; hier wurden auch mögliche Alternativen geprüft, erklärt die Stadtverwaltung. Die Gesundheit von

Besuchern,

Beschickern

und Mitarbeitern

stehe im Vordergrund und hätte nicht gewährleistet werden können. Daher sei der Christkindles-Markt nun schweren Herzens abgesagt worden. Diese frühzeitige Entscheidung schaffe Planungssicherheit für die Beschicker.

Werden kleine Weihnachts-Angebote an den Biberacher Wochenmarkt „angedockt“?