Könnten die Weihnachtsferien 2021 in Bayern vorgezogen werden? Darüber diskutiert aktuell die Politik. In einem Interview mit dem Morgenmagazin von ARD und ZDF empfahl Grünen-Parteichef Robert Habeck den Bundesländern, früher in die Weihnachtsferien zu gehen.

Haben sich Länder schon dafür entschieden?

Und was sagt Bayern?

Weihnachtsferien Bayern früher: Diskussion über vorgezogene Schulferien

Robert Habeck, Parteichef der Grünen, sagte am Morgen: „Ich halte es für richtig, wenn die Weihnachtsferien in den Ländern, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, vorgezogen werden.“ In Baden-Württemberg sei es eine gute Idee, die letzte Woche vor den Schulferien zum Impfen von Kindern zu nutzen. Betreuungsangebote sollten trotzdem möglich sein: „Das ist dann nicht eine verordnete Schließung, aber hätte den gleichen Effekt“, so Habeck. Für In Bayern liegt die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell bei über 600. Auch unter Schülerinnen und Schülern ist das Infektionsgeschehen hoch und steigt. Wie könnte die Verbreitung des Coronavirus eingedämmt werden? Eine neue Idee: Vorgezogene Weihnachtsferien., Parteichef der Grünen, sagte am Morgen: „Ich halte es für richtig, wenn die Weihnachtsferien in den Ländern, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, vorgezogen werden.“ Insei es eine gute Idee, die letzte Woche vor den Schulferien zum Impfen von Kindern zu nutzen. Betreuungsangebote sollten trotzdem möglich sein: „Das ist dann nicht eine verordnete Schließung, aber hätte den gleichen Effekt“, so Habeck. Für Baden-Württemberg ist das aber noch nicht beschlossen. Bisher haben nur Brandenburg und Sachsen-Anhalt angekündigt, dass der letzte Schultag der 17. Dezember sein wird.

Schulferien in Bayern: Vorgezogene Weihnachtsferien für Söder eine Option?

Für „Schulschließungen“ gibt es keine Rechtsgrundlage nach der Reform des Infektionsschutzgesetzes mehr, deswegen meiden die Landesregierungen auch diesen Begriff. Wie ist die Reaktion in Bayern? Zum Thema vorgezogene Weihnachtsferien sagte Ministerpräsident Markus Söder, er sei offen für Gespräche mit allen darüber. Derzeit gebe es keinen Anlass, die Schulen in Bayern zu schließen. Er sei dafür, die Schulen so lange wie nur möglich offen zu halten.