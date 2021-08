Es ist wieder soweit: Der nächste Freitag, der 13. steht bevor. Abergläubische Menschen fürchten sich vor diesem Tag, denn er gilt als Unglückstag. Der Aberglaube beruht auf diversen Vorfällen in der Geschichte, die allesamt auf diesen Tag datiert sind.

Wann ist der nächste Freitag, der 13.? Welche Bedeutung hat dieser Tag genau? Wir erklären euch die Ursprünge. Außerdem findet ihr in diesem Artikel Infos zu den Mythen, der Verbreitung und zu der berühmten Film-Reihe.

Wann ist der nächste Freitag, der 13.?

Mindestens einmal im Jahr haben wir einen Freitag, den 13. – höchstens aber dreimal. Im Jahr 2021 gibt es genau einen solchen Freitag: Das ist der 13. August 2021.

Warum ist Freitag, der 13. ein Unglückstag?

Es gibt viele Erklärungen, warum Freitag, der 13. mit Unglück in Verbindung gebracht wird. Dabei ist die Idee, dass genau Freitag, der 13. Pech bringt, noch gar nicht so lange verbreitet. Mehr beruht der Aberglauben auf der Tatsache, dass die Dreizehn und der Wochentag Freitag einzeln schon lange als Unglückssymbole gelten. Der Aberglaube ist unter anderem auf folgende Bedeutungen zurückzuführen:

Freitag ist der Todestag Christi .

. Die Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies fiel auf einen Freitag.

aus dem Paradies fiel auf einen Freitag. Im Tarot bedeutet die 13. Karte den Tod.

bedeutet die 13. Karte den Tod. Die Zahl 13 wurde auch als Teufelsdutzend bezeichnet.

bezeichnet. In der Bibel wird von 12 Aposteln berichtet, beim letzten Abendmahl gab es jedoch einen dreizehnten Gast , Judas , welcher Jesus im Anschluss verriet.

berichtet, beim letzten Abendmahl gab es jedoch einen , , welcher Jesus im Anschluss verriet. Der Börsencrash 1929 – auch als „Schwarzer Freitag“ bekannt – war am 13. Mai. An diesem Tag verloren hunderte Anleger ihr gesamtes Vermögen. (Der US-amerikanische Börsenkrach von 1929 begann eigentlich bereits an einem Donnerstag, aufgrund der Zeitverschiebung war in Europa damals aber bereits Freitag.)

Freitag, der 13.: Woher kommt die Angst?

Der Volksglaube, dass genau an diesem Tag Unglücke passieren, hat sich mittlerweile derart verbreitet, dass heutzutage auch Menschen an Freitag, den 13. glauben, die weder mit der Zahl 13 noch mit Freitagen etwas Schlechtes in Verbindung gebracht hätten. Diese irrationale Furcht wird auch als Paraskavedekatriaphobie bezeichnet.

Im schlimmsten Fall kann diese Phobie so weit führen, dass davon betroffene Personen geplante Termine und Reisen absagen oder sich an einem Freitag, dem Dreizehnten nicht aus dem Bett trauen. Sogar viele Hotels haben kein 13. Stockwerk oder kein Zimmer mit der Nummer 13. Manche Fluglinien lassen auch die Sitzreihe Dreizehn aus.

Ist die Angst begründet?

Nein. Der ADAC hat sogar die Statistisch konnte bisher nicht festgestellt werden, dass der Tag mehr Unglück bringt als andere Tage, zumindest was die Unfallzahlen angeht. Jedoch ist der Freitag nach wie vor der unfallträchtigste Tag, denn zum üblichen Straßenverkehr kommen an diesem Wochentag Wochenendpendler und Ausflügler, somit sind die Straßen voller. Passieren an einem Freitag, den 13. wirklich mehr schlimme Ereignisse, als an anderen Tagen? Die Antwort lautet:. Der ADAC hat sogar die Unfallstatistiken dahingehend untersucht.konnte bisher nicht festgestellt werden, dass der Tag mehr Unglück bringt als andere Tage, zumindest was dieangeht. Jedoch ist dernach wie vor der, denn zum üblichen Straßenverkehr kommen an diesem Wochentag Wochenendpendler und Ausflügler, somit sind die Straßen voller.

Freitag der 13.: Verbreitung

Der Mythos um Freitag, den 13. ist in vielen Ländern verbreitet. Laut einer US-amerikanischen Studie des Stress Management Center and Phobia Institute in Asheville, North Carolina, aus dem Jahr 2003, litten zwischen 17 und 21 Millionen US-Bürger unter der Furcht vor dem Freitag, dem 13. Den dadurch entstanden volkswirtschaftlichen Schaden schätzten sie auf 800 bis 900 Millionen US-Dollar pro Stichtag.

Doch nicht überall auf der Welt ist Freitag, der Dreizehnte ein Unglückstag. In einigen südlichen Ländern, wie etwa in Griechenland, gelten Dienstage, die auf den 13. eines Monats fallen, als Pechtage. In Italien gilt beispielsweise Freitag, der 17. als Unglücksdatum. In China dagegen verheißt die Zahl 13 Glück und Muslimen ist der Freitag heilig.

Andere beliebte Aberglauben und Mythen

Freitag der 13. ist einer der bekanntesten Aberglauben, jedoch ist er bei weitem nicht der einzige, der so weit verbreitet ist. Das sind einige der beliebtesten Aberglauben und Mythen rund um Glück und Pech in der Volkskultur:

Wird ein Spiegel zerbrochen , führt das zu 7 Jahren Unglück.

, führt das zu 7 Jahren Unglück. Unter einer Leiter durchzulaufen bringt Pech.

durchzulaufen bringt Pech. Ein Schornsteinfeger auf dem Dach soll eine ganze Woche Glück bringen.

auf dem Dach soll eine ganze Woche Glück bringen. Läuft einem eine schwarze Katze über den Weg, ist es ein Anzeichen für Unglück.

über den Weg, ist es ein Anzeichen für Unglück. Die Finger zu kreuzen bringt Glück.

bringt Glück. Ein Hufeisen mit der Öffnung nach oben am Haus bringt Glück.

mit der Öffnung nach oben am Haus bringt Glück. Wenn man einen Schirm im Haus öffnet, dann wird dies Pech bringen.

Freitag der 13. Filme