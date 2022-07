Sommer 2022 mit einer Hitzewelle zu kämpfen: Wald- und Feldbrände sind in manchen Teilen – unter anderem in Deutschland brennt es immer wieder: Wegen extremer Trockenheit haben Waldbrände Einsatzkräften in Brandenburg und Sachsen in der Nacht auf Dienstag, 26.07.2022, zu schaffen gemacht. Die Feuerwehr in Brandenburg kämpft weiter gegen den großen Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster. Im Nationalpark Sächsische Schweiz breitete sich ein Waldbrand ebenfalls weiter aus. Jetzt wurde sogar Katastrophenalarm ausgelöst. Europa hat immit einerzu kämpfen: Wald- und Feldbrände sind in manchen Teilen – unter anderem in Griechenland und Frankreich – nahezu an der Tagesordnung. Auch ines immer wieder: Wegen extremerhabenEinsatzkräften inundin der Nacht auf Dienstag, 26.07.2022, zu schaffen gemacht. Die Feuerwehr in Brandenburg kämpft weiter gegen den großen Waldbrand im Landkreis Elbe-Elster. Imbreitete sich einebenfalls weiter aus. Jetzt wurde sogarausgelöst.

Wo brennt es?

brennt es? Für welche Stadt in der Sächsischen Schweiz gilt Katastrophenalarm ?

? Wie ist die Lage aktuell?

Waldbrand im Nationalpark Sächsische Schweiz weitet sich aus

Im Nationalpark Sächsische Schweiz kämpfen die Einsatzkräfte weiter gegen einen großen Waldbrand, nachdem das Feuer am Montag vom Nationalpark Böhmische Schweiz in Tschechien auf das Gebiet übergegriffen hatte. Der Nationalpark Böhmische Schweiz grenzt unmittelbar an die Sächsische Schweiz auf deutscher Seite. Die Einsatzkräfte hätten sich zu ihrem eigenen Schutz in der Nacht zurückgezogen. Seit Dienstagmorgen, 26. Juli 2022, um 6 Uhr laufe die aktive Brandbekämpfung mit frischen Einsatzkräften. Derzeit seien 250 Feuerwehrleute und Kräfte der Bundes- und Landespolizei im Einsatz. Zur Brandbekämpfung seien auch zwei Wasserwerfer mit jeweils 10.000 Litern Fassungsvermögen und zwei Hubschrauber im Einsatz. Die Wasserversorgung erfolge etwa von der Elbe. Zum genauen Ausmaß des Großbrandes konnte das Landratsamt am frühen Morgen noch keine Angaben machen.

Brand Sächsische Schweiz: Katastrophenalarm ausgelöst

Für Bad Schandau sei Katastrophenalarm ausgelöst worden, sagte ein Sprecher des Landratsamtes Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge am Dienstagmorgen. Es gebe jetzt fünf Einsatzstellen rund um den Großen Winterberg. Zur genauen Fläche, die in dem unwegsamen, felsigen Gebiet in Flammen steht, konnte der Sprecher keine Angaben machen. Touristen sollten die hintere Sächsische Schweiz meiden. Für die Gemeinden Sebnitz und Bad Schandau wurde bereits am Montag eine Vorstufe zum Katastrophenalarm ausgelöst.

Waldbrand in Sächsischer Schweiz - kein Regen und kein Wind

Das Wetter könnte den Einsatzkräften bei der Bekämpfung des Waldbrandes im Nationalpark Sächsische Schweiz am Dienstag in die Hände spielen. Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig gibt es keine signifikanten Winde in der Region, die das Feuer neu entfachen könnten. Es wehe nur ein schwacher Wind aus Nordwest. Allerdings ist für das Gebiet bis Freitag auch kein Regen vorhergesagt.

Hrensko: Lage bei Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz spitzt sich zu

In Tschechien spitzt sich die Lage bei dem Waldbrand im Nationalpark Böhmische Schweiz nahe der Grenze zu Sachsen dramatisch zu. Zahlreiche Bewohner der Gemeinde Hrensko, die als Tor zum Nationalpark gilt, mussten am Dienstagmorgen, 26. Juli 2022, ihre Häuser verlassen. Das teilte ein Sprecher der tschechischen Feuerwehr mit. Betroffen sind alle Gebäude am rechten Ufer der Kamnitz, die dort in die Elbe fließt. In dem Ort Mezna fingen mehrere Gebäude Feuer. Die Löscharbeiten wurden am Morgen nach einer nächtlichen Unterbrechung wieder aufgenommen.

Mehr als 150 Feuerwehrleute sind vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen. Sie werden von Polizei- und Armeehubschraubern unterstützt. Der Waldbrand war am Sonntag auf einer Fläche von ursprünglich rund sieben Hektar ausgebrochen. Er bedroht inzwischen das Prebischtor mit der Ausflugsgaststätte „Falkennest“. Die Felsenformation gilt als Wahrzeichen des Nationalparks.

mit Material von dpa und AFP