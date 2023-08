Das Mekka des Heavy Metal – So sehen viele das Wacken Festival. Das W:O:A zählt zu einem der größten Heavy Metal Festivals weltweit und zieht jedes Jahr zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Daher fragen sich jetzt schon viele, wann das Wacken 2024 veranstaltet wird und vor allem, ob es noch Tickets für das W:O:A gibt. Hier findet ihr alle Infos, die jetzt schon zum Wacken 2024 bekannt sind.

Datum: Das ist der Termin für das Wacken Open Air 2024

Wer im nächsten Jahr zum Wacken will, fragt sich bestimmt jetzt schon, wann das Festival 2024 veranstaltet wird. Für die 33. Wacken-Auflage bestätigten die Veranstalter den Termin vom 31. Juli bis 02. August 2024.

Tickets: Gibt es noch Karten für das Wacken 2024 und was kosten sie?

Bereits zum Ende des diesjährigen Wacken Festivals am 6. August 2023 begann der Vorverkauf der Tickets für das Wacken 2024. Laut Veranstalter waren alle 85.000 Tickets in einer Rekordzeit von viereinhalb Stunden ausverkauft. Die Tickets kosteten jeweils 333 Euro.

Ort: Wo findet das Wacken 2024 statt?

Wie der Name des Festivals bereits verrät, findet das Wacken Open Air in Wacken in Schleswig Holstein statt. Konkret wird das W:O:A auf dem Gebiet zwischen den Gemeinden Wacken, Gribbohm, Holstenniendorf und Bokelrehm veranstaltet.

Line-Up Wacken 2024: Welche Headliner spielen im nächsten Jahr?

Das Wacken 2024 wird das 33. W:O:A sein. Anlässlich dieses Jubiläums wurden bereits die ersten 33 Bands angekündigt, die auf dem Wacken 2024 auftreten werden. Das sind die Acts im Überblick:

Amon Amarth

Ankor

Asagraum

Beast In Black

The Black Dahlia Murder

Blind Guardian

Blues Pills

Brutus

Bury Tomorrow – Record Release Show

John Coffey

Emil Bulls

Exumer

Flotsam & Jetsam – Special Oldschool Set

Future Palace

Ignea

In Extremo

Knorkator

Mayhem – Exclusive 40th Anniversary German Festival show

Motionless In White

Pain

Primordial

Red Fang

Scorpions

Sick Of It All – exclusive 30th anniversary of „Scratch The Surface“ show

Soil – Special „Scars“-Show

Sonata Arctica

Unleash The Archers

Vio-Lence – 2024 Germany exclusive festival appearance

Vreid – 30 Years of Sognametal / exclusive show for W:O:A

The Warning

Watain – exclusive „lawless darkness“ Show,

Wolf

Xandria

