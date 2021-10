In einer Sitzung des VW-Aufsichtsrats hat Konzernchef Herbert Diess einen massiven Stellenabbau erwähnt.

hat Konzernchef Herbert Diess einen massiven erwähnt. Dabei soll es laut Handelsblatt um rund 30.000 Arbeitsplätze gehen.

gehen. Weshalb steht der Wolfsburger Konzern Volkswagen finanziell aktuell nicht gut da?

Kurzarbeit, Rohstoffmangel, Produktionsstopp – beim Automobilhersteller VW läuft es gerade nicht besonders rund. Nun kommt ein anderes Problem hinzu: Die E-Mobilität bei VW ist im internationalen Vergleich noch zu teuer.

Stellenabbau bei VW: 30.000 Produktions-Arbeitsplätze gefährdet?

Weg vom Verbrenner-Motor und hin zur ökologischeren Elektromobilität. Dieser Weg ist steiniger als gedacht – zumindest nach der Berechnung des Konzernchefs Diess. Insbesondere das Hauptwerk in Wolfsburg müsse für den Wandel groß umgebaut werden – und um das zu schaffen, gebe es mehrere Möglichkeiten, zitiert das Handelsblatt Herbert Diess. Bis zu 30.000 Stellen, vor allem in der Produktion, könnten durch den Umbau gefährdet sein, heißt es weiter.

VW-Aufsichtsrat protestiert gegen Vorstand Diess

In der Aufsichtsratssitzung am 24. September habe die „Luft gebrannt“, schreibt das Handelsblatt im aktuellen Bericht. Denn Vorstandschef Herbert Diess habe vom Absturz mit dem Automobilhersteller BMW erzählt und dann einige Horrorszenarien bei Volkswagen skizziert. In einer davon war vom Abbau von rund 30.000 Arbeitsplätzen im VW-Werk Wolfsburg die Rede. Der überrumpelte Vorstand habe protestiert, schreibt das Handelsblatt.