Bei Vodafone gab es offenbar eine Störung am Donnerstagmorgen. Viele Kunden beschwerten sich etwa auf dem Portal allestoerungen.de. Auch auf Twitter fragten Kunden das Unternehmen, ob und warum es Probleme gebe, schnell bildete sich der Hashtag #vodafonedown. Die Probleme werden einer Heatmap von „Allestörungen" zufolge offenbar aus allen Teilen der Deutschlands gemeldet, insbesondere aus Großstädten und Ballungsräumen.

Die Orte in Deutschland, aus denen aktuell, Stand 9 Uhr, am häufigsten Störungen bei Vodafone gemeldet werden:

Hamburg

Berlin

Frankfurt am Main

Düsseldorf

Köln

Leipzig

Stuttgart

München

Aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz, speziell auch aus der Region um Koblenz wurden ebenfalls sehr viele Störungen gemeldet. „Antenne Koblenz“ meldete, dass Vodafone an dem Problem arbeite.

Vodafone-Störung – erste Probleme offenbar bereits in der Nacht

Bei Betrachtung der von „Allestörungen“ veröffentlichten Daten gab es einen ersten „Peak“ an Störungsmeldungen bereits in der Nacht auf Donnerstag, etwa gegen 1 Uhr. Um 7 Uhr stieg die Zahl an Fehlermeldungen dann nochmal deutlich an. Gegen 9.45 Uhr ließ die Zahl der Fehlermeldungen nach.

Im November 2020 hatte es massive Störungen bei Vodafone, Telekom, 1&1 und Co. gegeben nach dem Ausfall eines zentralen Steuerungselements für die Vodafone-Standorte in München, Frankfurt und Berlin gewesen. Dadurch konnten sich die betroffenen Kunden nicht ins Netz einbuchen und keine Datenverbindungen aufbauen, weshalb es etwa auch massive Einschränkungen beim Messenger-Dienst Whatsapp gab.

Weitere Informationen folgen in Kürze.