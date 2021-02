Was ist das beste Geschenk zum Valentinstag? Wer seiner Partnerin oder seinem Partner am 14. Februar 2021 eine Freude machen will, ist momentan vielleicht noch auf der Suche nach dem richtigen Geschenk für sie oder ihn.

Die Auswahl gestaltet sich hier oft gar nicht so einfach, gibt es doch so viele verschiedene Möglichkeiten. Selbstgemacht und ganz persönlich, ausgefallen, Corona-konform: Wir haben die besten Geschenkideen zum Valentinstag für euch in unserer Übersicht zusammengefasst.

Geschenkideen zum Valentinstag Männer

Egal ob Freund, Partner oder Ehemann: Die Suche nach dem, was Mann braucht, gestaltet sich oft gar nicht so einfach. Hier einige Geschenkideen für Männer:

Personalisierte Geschenke aus Stahl und Leder zum Valentinstag gibt es bei Craftbrothers

Wie wäre es mit einer personalisierten Grillschürze von yoursurprise?

Geschenkideen zum Valentinstag Frauen

Schmuck, Blumen, Pralinen oder doch lieber etwas Selbstgemachtes. Die Vielfalt an möglichen Geschenken für Frauen zum Valentinstag ist groß. Ein paar Ideen findet ihr hier:

Besonders tauglich für Instagram: Rosenbären

Wer es klassisch mag, für den ist vielleicht ein Armband oder eine Kette zum Valentinstag das Richtige

Selbstgemachte Geschenke zum Valentinstag basteln

Der übliche Konsum zum Valentinstag ist nicht Jedermanns Sache. Für viele ist daher ein selbstgemachtes Geschenk die beste Entscheidung. Mit diesen persönlichen DIY-Ideen könnt ihr euren Partnern zum Valentinstag eine Freude machen.

Selbstgemachte Pralinen

Valentinstagskarte basteln

Youtube

Selbstgebackene Cupcakes

Youtube

Tasse selbst bemalen

Youtube

Geschenke zum Valentinstag in Zeiten von Corona

Im Jahr 2021 verbringen nicht nur Singles den Valentinstag alleine. Auch manche Paare sind dieses Jahr am Valentinstag aufgrund von Corona an unterschiedlichen Orten. Doch egal, ob in Quarantäne oder nicht: Mit diesen Geschenken macht ihr euren Partnern sicher eine Freude.

Blumen liefern zu lassen, ist immer eine gute Idee. Bei Blume2000, fleurop oder euroflorist könnt ihr Blumensträuße bestellen, die pünktlich zum Valentinstag mit der Post geliefert werden.

Wer sich am Valentinstag einsam fühlt, freut sich vielleicht über einen Riesen-Teddy zum Knuddeln.

Auch Schokolade und Pralinen können personalisiert und an die Adresse des Partners geliefert werden. Diese schokoladigen Grüße gibt es zum Beispiel bei chocolissimo oder Pralinenbote. Damit kann man sowohl Männer als auch Frauen auf süße Weise überraschen.

Valentinstagsgeschenke für Frauen und Männer: Last-Minute-Ideen

Der Valentinstag rückt immer näher und die Suche nach dem richtigen Geschenk will einfach nicht enden? Hier findet ihr ein paar Ideen für spontane Last-Minute-Geschenke zum Valentinstag.

Der Klassiker: Ein romantisches Abendessen. Essen bestellen oder selbst kochen ist auch in Zeiten von Corona kein Problem. Wer ratlos ist, welches Gericht er zubereiten soll, kann sich von diesen Rezepten inspirieren lassen.

Geschenke für Musikliebhaber: Eine selbstgebrannte CD ist eine gute Möglichkeit, seinem Geschenk eine persönliche Note zu verleihen. Sie kommt von Herzen, und es bedarf Zeit und Muße, sie mit seinen persönlichen Lieblingsliedern zusammenzustellen. Das geht natürlich auch in modern: eine eigens erstellte Spotify-Playlist für den Liebsten oder die Liebste.

Wie wäre es mit einem Liebesbrief als selbst gemachtes Last-Minute-Valentinstagsgeschenk? Ein Liebesbrief ist nicht nur eine romantische Idee für Pärchen, die eine Fernbeziehung führen. Auch wenn ihr euren Partner häufiger seht, kommt eine handgeschriebene Liebesbotschaft mit Sicherheit gut an.

