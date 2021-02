Will you be my Valentine? Am 14. Februar 2021 ist Valentinstag. Wer den Tag nicht persönlich mit seinem oder seiner Liebsten verbringen kann, muss seine Liebe auf virtuellem Wege ausdrücken. Hier findet ihr die schönsten Sprüche und Zitate zum Tag der Liebe. Aber auch humorvolle Romantiker werden bei uns fündig: Neben den romantsichen Grüßen haben wir für euch auch eine Auswahl an lustigen Bildern, Videos und Gifs zum Valentinstag erstellt.

Einfach schnell kopieren und einfügen, schon habt ihr kreative Nachrichten zum Valentinstag, die das Herz eurer oder eures Liebsten höher schlagen lassen.

Kurz, lustig, süß – die besten Sprüche zum Valentinstag

In meinem Zimmer rußt der Ofen, in meinem Herzen ruhst nur du.

Mein größter Wunsch ist es, dein größter Wunsch zu sein.

Ich denke 18 Stunden lang an dich. Die anderen 6 träume ich von dir.

Liebe ist... 4 Hände, 2 Herzen, 1 Takt.

Wenn du nicht weißt, wer die schönste Person der Welt ist, lies das zweite Wort nochmal.

Als ich dich das erste Mal sah, war mir klar, was mir geschah. Ich wusste gleich, ich brauche dich. Heute heißt’s: “Ich liebe dich!”

Liebe ist wie ein Vollbad: Einlassen, warmhalten und darin baden bis man ganz schrumpelig ist.

Ich liebe dich mit meinem ganzen Hintern. Ich würde ja Herz sagen, aber mein Hintern ist größer.

Rosen sind rot, Veilchen sind blau, ich liebe dich, du geile Sau.

Bekannt aus Film und Fernsehen: Romantische Zitate

„Wenn man begriffen hat, dass man den Rest des Lebens zusammen verbringen will, dann will man, dass der Rest des Lebens so schnell wie möglich beginnt.“ (Harry und Sally)

„Vergiss nicht, ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht und ihn bittet, es zu lieben.“ (Notting Hill)

„Liebe muss nicht perfekt sein, sie muss nur echt sein.“ (Die Schöne und das Biest)

„Es ist leicht, mein Leben aufzugeben, nicht aber die Frau, die ich liebe.“ (Mulan)

„Al, so ein Mädchen findest du nur einmal in Millionen Jahren. Ich weiß wovon ich rede, ich hab mich umgesehen.“ (Aladdin)

„Nach all den Jahren?“ - „Immer.“ (Harry Potter)

“Unsere Liebe ist stärker als der Tod” (Bram Stoker’s Dracula)

„Ich bin kein kluger Mann, (...) aber ich weiß, was Liebe ist“ (Forest Gump)

„Es kommt nicht darauf an, wie lange man wartet, sondern auf wen.“ (Manche mögen’s heiß)

Single am Valentinstag 2021: Sprüche für den Whatsapp-Status

Beziehungsstatus: Ich muss keine Valentinstags-Geschenke kaufen.

Single, weil ich lieber viele Frösche küsse, als einen Prinzen.

Wieso ich mich auf den 14. Februar freue? Weil da Sonntag ist.

Braucht noch jemand meine Adresse für die Blumen und Pralinen zum Valentinstag?

Warum verlieben, wenn fünf Tassen Kaffee mein Herz auch zum Hüpfen bringen?

Ich bin so Single, ich kann jederzeit Knoblauch-Baguette mit Aioli essen.

Single zu sein am Valentinstag heißt nicht, dass dich keiner will. Nur, dass dich nicht jeder bekommt.

Es ist gar nicht so schlimm, dass ich am Valentinstag nicht verliebt bin. Schließlich bin ich am Totensonntag auch nicht tot.

Happy Valentinstag 2021: Sprüche auf Englisch

I am the luckiest to have you in my life! Happy Valentine’s Day my sweet heart!

Happy Valentine’s Day my darling! I promise to love you today, tomorrow and forever… up to the day I die.

I want to wake up to see you by my side, and I want to feel you, next to me, before I go to sleep. I want to share every moment with you. I love you.

The best and most beautiful things in the world can’t be seen or even touched – they must be felt with the heart. As my love for you.

Roses are red, Violets are blue. Sugar is sweet, And so are you.

Valentinstag 2021: Gifs kostenlos verschicken

Wer es bunter und kreativer mag, kann seinen Liebsten auch GIFs schicken. Viele Seiten bieten diese kostenlos zum Download an. Hier eine kleine Auswahl:

Schönen Valentinstag: Bilder zum Versenden

Zum Valentinstag senden wir gerne süße und lustige Bilder an unsere Liebsten. Wir haben für euch kostenloses Material zusammengestellt:

Videos zum Valentinstag 2021 – Geschenke und Grüße

