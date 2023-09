Unwetterwarnungen für die einzelnen Regionen: Schluss mit 30 Grad im September: Das Ende des heißen Sommerwetters in Deutschland naht. Am heutigen Montag behält Hoch Patricia noch die Oberhand mit Temperaturen zwischen meist 26 und 32 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach jetzt mitteilte. In der Nacht zu Dienstag schlägt das Wetter jedoch zunächst um. Im Nordwesten kann es heftige Regenschauer, Gewitter und Sturmböen geben. Das sind diefür die einzelnen Regionen:

Unwetterwarnung für Rheinland-Pfalz und das Saarland

Laut Deutschem Wetterdienst sind ab Montagabend im Bereich der Eifel erste Gewitter möglich. Begleiterscheinungen wären dann mit Starkregen mit 20 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmische Böen um 70 km/h. In der Nacht zum Dienstag vkann es vor allem im Norden weitere Schauer und einzelne Gewitter geben. Am Dienstagnachmittag gibt es von Südwesten eine zunehmende Gewitteraktivität. Schauer und teils starke Gewitter mit Starkregen zwischen 15-25 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h sind wahrscheinlich. Im Norden und Nordwesten von Rheinland-Pfalz sind lokal und eng begrenzt auch heftiger Starkregen zwischen 25-40 l/qm in kurzer Zeit (Unwetter), größerer Hagel, sowie Sturmböen um 80 km/h nicht ganz ausgeschlossen.

Unwetterwarnung für Nordrhein-Westfalen

Laut DWD kann es heute zum späten Abend zwischen westlichem Münsterland und Eifel mit geringer Wahrscheinlichkeit erste Gewitter geben. Dann aber in Begleiterscheinung mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen um 70 km/h aus Südwest bis West. In der Nacht zu Dienstag nordöstlich ausgreifend mit zusätzlich zunehmender Wahrscheinlichkeit und Intensität. Bis Dienstagvormittag anhaltend, geringes Unwetterrisiko im Nordwesten und Norden bezüglich heftigem Starkregen mit Mengen um 30 l/qm in kurzer Zeit. Am Dienstagmittag gibt es eine kurze Wetterberuhigung, nur ganz im Nordosten sind noch einzelne Gewitter nicht ausgeschlossen. Am Dienstagnachmittag von Südwesten erneut auflebende Gewitteraktivität. Dann sind über dem gesamten Bereich teils starke Gewitter mit Starkregen von 15-25 l/qm in kurzer Zeit sowie stürmische Böen um 70 km/h wahrscheinlich. Lokal und eng begrenzt auch heftiger Starkregen zwischen 25-40 l/qm in kurzer Zeit (Unwetter), größerer Hagel, sowie Sturmböen um 80 km/h.

Unwetterwarnung für Niedersachsen

Ab heute Abend kann es an der Ems und der Nordsee erste starke Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit, kleinkörnigem Hagel und stürmischen Böen geben. In der Nacht zum und am Dienstag langsam südostwärts verlagernd.