Seit Montag gehen extreme Unwetter über den Osten Siziliens und Teilen Kalabriens am Südzipfel von Italien nieder. In Catania - am Fuße des Ätna - wurden Teile der Stadt komplett überschwemmt. In etliche Häuser flossen Wasser und Schlamm, teilweise fiel der Strom aus.

Nach Überschwemmung auf Sizilien: Noch heftigere Unwetter befürchtet

Nach den starken Niederschlägen und Überschwemmungen zum Wochenbeginn stellt sich Süditalien auf weitere und womöglich noch schwerere Unwetter ein. Das sagte der nationale Zivilschutz-Chef Fabrizio Curcio am Mittwoch nach einem Krisengespräch mit den örtlichen Behörden in Catania.

Wie wetter.de berichtet, sollen binnen drei Tagen noch nicht offiziell bestätigten Meldungen zufolge stellenweise über 600 Liter pro Quadratmeter gefallen sein.

Extremer Regen überschwemmt Catania und fordert mindestens ein Todesopfer

Catania war am Dienstag nach intensiven Regenfällen überschwemmt worden, ganze Straßen und Plätze standen teilweise einen Meter unter Wasser. In Catania forderten die Fluten mindestens ein Todesopfer. Ein Mann starb, weil er ersten Erkenntnissen zufolge mit seinem Auto auf einer überschwemmten Straße stecken blieb. Offenbar stieg der 53-Jährige aus seinem Wagen aus und wurde vom Wasser erfasst. Laut Nachrichtenagentur Ansa fanden Rettungskräfte den Mann leblos unter seinem Auto. Er konnte nicht mehr wiederbelebt werden.

Extreme Regenfälle überfluteten die Straßen von Catania auf Sizilien.

Wirbelsturm im Mittelmeer erwartet: Italien droht Medicane

Nach einer kurzen Ruhephase soll es am Donnerstag, 28.10., oder Freitag, 29.10., wieder zu einer deutlichen Wetterverschlechterung kommen, sagte er. Dabei wird befürchtet, dass ein sogenannter Medicane entsteht, ein Wirbelsturm im Mittelmeer. Diese braue sich bereits zwischen Süditalien und Malta zusammen.

Schulen und bestimmte Geschäfte sollen geschlossen bleiben

Bürgermeister Salvo Pogliese schrieb auf Facebook von Unwettern, „die es in dieser Kraft und mit dieser Intensität“ noch nie gegeben habe. Er ordnete an, bis Mitternacht aus Sicherheitsgründen alle Geschäfte zu schließen - mit Ausnahme von Apotheken und Lebensmittelläden. Die Einwohner Catanias sollten ihre Häuser nicht verlassen, schrieb er. Auch die Schulen sollen geschlossen bleiben.

Rund 200 Rettungskräfte am Fuß des Ätna im Einsatz