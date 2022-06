Region Ulm und komplett Baden-Württemberg vor einem „extremen Unwetter“. Die Gewitter sollen BW ab Donnerstagnachmittag erreichen. Aber auch für die kommenden Tage ist keine komplette Wetterberuhigung in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst warnt aktuell für dievor einem „“. Die Gewitter sollen BW ab Donnerstagnachmittag erreichen. Aber auch für die kommenden Tage ist keine komplette Wetterberuhigung in Sicht.

Unwetter am Donnerstag in BW: Das Wetter für den 23.6.2022

Am Nachmittag scheint heute vielerorts in Baden-Württemberg noch die Sonne. Gebietsweise zeigen sich ein paar Quellwolken am Himmel. Je weiter es in den Abend geht, desto höher wird aber die Wahrscheinlichkeit von schweren Gewittern. Diese werden vom Deutschen Wetterdienst (DWD) vor allem im Westen und Süden des Landes erwartet. Begleitet werden die Gewitter von Starkregen mit bis zu 50 Litern Regen pro Quadratmeter in der Stunde, Hagel (Korngröße bis drei Zentimeter) und schweren Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 100 km/h.

Unwetter am Freitag in BW: Das Wetter für den 24.6.2022

Am Vormittag des Freitags kommt es in Baden-Württemberg erstmal zu einer Wetterberuhigung. Im weiteren Verlauf erwarten die Meteorologen häufige Schauern und teils schwere Gewittern mit heftigem Starkregen. Die Thermometer steigen auf Höchstwerte zwischen 21 Grad im Bergland und 27 Grad bei Mannheim. Zum Wochenende gibt es erneut eine Wetterberuhigung und nur noch vereinzelte Schauer oder Gewitter.

Verhalten bei Gewitter

Bei Auftreten der Gewitter kann es örtlich Blitzschlag geben, wodurch Lebensgefahr besteht, warnen die Meteorologen. Vereinzelt können beispielsweise Bäume entwurzelt und Dächer beschädigt werden. Wer sich draußen aufhält, soll besonders auf herabstürzende Äste, Dachziegel oder Gegenstände achten. Während des Platzregens sind kurzzeitig Verkehrsbehinderungen möglich.