Bäume stürzten auf Häuser und Bahngleise. Gegenstände flogen durch die Luft, Ziegelsteine wurden von Dächern gewirbelt, teils fiel der Strom aus

Ein Sturmtief hält die Retter vor allem in Franken in Atem

in Atem Das Sturmtief „Hendrik“ führte in Bayern auch zu Stromausfällen

führte in Bayern auch zu Wie ist die Lage aktuell? Und gibt es noch immer eine Unwetterwarnung vom DWD?

DWD: Gibt es aktuell eine Unwetterwarnung für Bayern?

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte am Donnerstagmorgen vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 90 Kilometern pro Stunde. Gegen Mittag ließ der Wind vielerorts aber bereits deutlich nach. Der DWD hob alle Unwetterwarnungen am Nachmittag auf. Für Freitag war ruhigeres Wetter angesagt mit starken Böen nördlich der Donau.

In Teilen von Bayern gibt es am Donnerstagabend (Stand 21.41 Uhr) Warnungen vor „markantem Wetter“. Dabei handelt es sich um Warnungen vor schweren Sturmböen.

Zahlreiche Einsätze wegen Sturm in Bayern am Donnerstag

Die Rettungskräfte in Bayern wurden wegen des Sturms am Donnerstag zu Hunderten Einsätzen gerufen - meistens handelte es sich um entwurzelte oder umgeknickte Bäume. In Burgkunstadt krachte ein Baum auf ein Haus. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge ist das Gebäude nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand. Die Münchner Feuerwehr verbuchte rund 80 Einsätze mit ihren Fahrzeugen, wie sie am Abend mitteilte. Auch hier hielten vor allem abgebrochene Äste die Einsatzkräfte auf Trab.

Im Stadtteil Bogenhausen stürzte ein morscher Baum quer über die Johanneskirchner Straße, riss eine oberirdische Hausversorgungsleitung ab und beschädigte ein Auto.

Unwetter in Bayern: Sturmtief sorgt für Zugausfälle

Das Tief sorgte für Zugausfälle und Streckensperrungen. Größere Probleme gab es unter anderem auf der ICE-Strecke zwischen Würzburg und Nürnberg, wie eine Sprecherin der Bahn sagte. Züge wurden dort umgeleitet, außerdem gab es viele Verspätungen. In München fuhren den Angaben zufolge keine S-Bahnen der Linie 3 zwischen Pasing und Olching. Später wurde auch die Strecke der S1, die zum Flughafen fährt, gesperrt. Die Länderbahn stellte ihren Betrieb in Nordbayern komplett ein.

Stromausfall wegen Sturm Hendrik in Bayern

Das Sturmtief „Hendrik“ führte in Bayern auch zu Stromausfällen - am Morgen in Franken, mittags dann in der Oberpfalz, Nieder- und Oberbayern. „Gegen 13.00 Uhr waren rund 10 000 Haushalte im Bayernwerk-Netzgebiet von Stromausfällen betroffen“, teilte die EON-Tochter am Abend mit. Ursache seien oft entwurzelte Bäume oder Äste gewesen, die in die Mittelspannungs-Freileitungen fielen. Die Versorgung „konnte in den meisten Fällen sehr zügig wiederhergestellt werden“, teilte Bayernwerk mit. „Am späten Nachmittag hat sich die Lage stark beruhigt.“

Lastwagen auf A7 wegen Sturm umgekippt

Auf der Autobahn 7 kippten zwei Lastwagen durch die starken Windböen um. Der eine Unfall ereignete sich bei Rothenburg ob der Tauber in Mittelfranken. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Autobahn war in dem Bereich voll gesperrt. Der andere Lastwagen wurde bei Estenfeld (Landkreis Würzburg) umgeweht. Der 32 Jahre alte Fahrer wurde durch die Windschutzscheibe leicht verletzt geborgen. Während der Unfallaufnahme wurden 54 Menschen von der Polizei angezeigt, die mit ihrem Handy die Rettung des verletzten Fahrers filmten.

Schäden durch Unwetter in Bayern

In Lichtenfels flog ein Trampolin durch die Luft und landete auf einem Auto. „Der Orkan tobt gerade über dem Landkreis Lichtenfels“, schrieb Landrat Christian Meißner (CSU) auf Facebook. Rund 260 Einsatzkräfte würden helfen.

Im Hofer Zoo stürzte ein großer Ast auf das Luchsgehege. Die zwei Luchse wurden vorübergehend in einem Trainings-Gehege untergebracht. In Nürnberg fiel ein Baum in ein Klärwerk.